Prisiminė Babtų krašto dvasios sergėtoją

Renginio iniciatorė Lina Markauskaitė-Skinderienė pasakojo apie savo močiutės pasišventimą kraštotyriniam darbui. Dar maždaug nuo 1947 m. mokiniai pradėjo nešti į mokyklą tai, ką rasdavo savo namuose ar aplinkiniuose kaimuose. M. Markauskienė šiuos daiktus naudojo istorijos pamokose. Taip vaikams praeitis tapo apčiuopiama – ją buvo galima ne tik perskaityti vadovėlyje, bet ir pamatyti, paliesti, išgirsti iš savo krašto žmonių.
1958 m. mokyklos patalpose buvo įkurtas Babtų kraštotyros muziejus. 1971–2003 m. jis veikė mediniame vieno aukšto name su mansarda, vėliau persikėlė į seniūnijos patalpas. Ekspozicijose galima susipažinti su Babtų senove, valstiečių verslais, amatais ir buitimi, 1863 m. sukilimo atgarsiais, švietimo istorija. Čia eksponuojama ir sena buities technika.
M. Markauskienė su bendraminčiais parengė penkių tomų rankraštį „Babtų apylinkės istorija“. Su džiaugsmu pasitiko Atgimimą ir ta proga parengė ir išleido knygą „Babtai istorijos vingiuose“. Jau būdama garbingo amžiaus aktyviai talkino rengiant monografiją „Babtai“.
Už nuopelnus švietimui M. Markauskienei suteiktas Lietuvos nusipelniusios mokytojos garbės vardas, ji buvo išrinkta Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos garbės nare, apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu. Kauno rajono savivaldybė jai skyrė Garbės ženklą.
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