Prodiuseris Christopher Hall: Kaunas – nuostabus miestas, išsiskiriantis savo architektūra

Kaunas filmavimo objektyvuose atsiduria ne pirmą kartą. Tarp dešimčių filmų ir serialų – 2017 metais išleista lietuvių istorinė drama „Emilija iš Laisvės alėjos“. Vėliau čia filmuotas ir penkių dalių HBO bei „Sky“ televizijų serialas „Černobylis“.
2021-ųjų pavasarį Kaunas pripažinimo sulaukė ir Berlyno kino festivalio ceremonijoje – Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis išrinktas geriausia 2020 metų filmavimo lokacija Europoje.
Gyventojai tarsi kino aikštelėje pasijautė šią savaitę. Laisvės alėjoje zujo senoviniai automobiliai, o vaistinė laikinai tapo 1980-ųjų Rytų Berlyno vestuvinių suknelių parduotuve. Ir tai tik keli elementai iš būsimo šešių dalių televizijos serialo „Honey“, kurį kuria bendrovė „Baltijos filmų paslaugos“ kartu su britų kompanija „Sid Gentle Films“.
Serialas pasakoja apie jaunos, ambicingos britų šnipės gyvenimą ir darbą politinės įtampos, kontržvalgybos bei pavojingų santykių kupiname mieste.
Trilerį kuria Ch. Hall, praeityje prodiusavęs serialus „The Durrells“, Bloodlands“, „Day of the Jackal“. Vienas žinomiausių autoriaus pastatymų – „The Lost World“ su aktoriais Peter Falk, Bob Hoskins, James Fox ir Matthew Rhys.
Pietų Afrikoje, Naujojoje Zelandijoje, Taivane, Australijoje, Kanadoje ir kitose pasaulio valstybėse dirbęs prodiuseris teigė, kad filmavimo komanda serialui „Honey“ ieškojo lokacijų, atitinkančių vietas 1980-ųjų Rytų Berlyne. Laisvės alėja ir kitos centrinės miesto gatvės tam puikiai tiko.
„Kaunas atgimė tarpukariu. Jo unikalumas – išskirtinė architektūra. Čia nuostabios gatvės ir fasadai. Tai yra labai nuostabus miestas. Myliu tarpukario architektūrą. Seriale Laisvės alėją paversime į gatvę. Turime senų automobilių. Nemanau, kad kurioje kitoje pasaulio vietoje galėtume tai padaryti. Malonumas dirbti skirtingose šalyse ir miestuose. Su iššūkiais susiduriame kiekvieną dieną. Tačiau viską palengvina geras planavimas. Visada sakome, kad turime geriausią filmavimo komandą. Visada įdomu, nes mokomės vienas iš kito, žinome, ką norime pasiekti. Galutinis rezultatas niekada nenuvilia“, – teigė Ch. Hall.
80 procentų viso serialo biudžeto sudarys filmavimas Lietuvoje.
Lokacijų serialui „Honey“ pradėta ieškoti dar vasaros pradžioje. Trileris filmuojamas trijuose Lietuvos miestuose – Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje. Pasak anglų prodiuserio, visuose yra daug panašumų su Berlynu.
Nors seriale pagrindinius vaidmenis atliks britų aktoriai, jame netrūks ir lietuviškų akcentų. Kūrėjas neslėpė džiaugsmo, kad Lietuvoje turi galimybę pasitelkti daugiau vietinių aktorių nei įprastai.
Ch. Hall taip pat atskleidė, kad kone 80 procentų viso serialo biudžeto sudarys filmavimas Lietuvoje.
„Lietuva yra tinkama vieta filmuoti tiek dėl turimų lokacijų, tiek ir dėl finansinių aspektų. Tikiu, kad tai bus abipusė nauda. Tokie produktai didina tarptautinį pasiekiamumą, žmonės, kurie sužinos apie Jūsų nuostabią šalį, atvyks ją pamatyti gyvai. Tai – natūralus procesas“, – neabejojo anglų prodiuseris Ch. Hall.
Projektą įgyvendina apdovanojimus pelniusi kūrybinė komanda, sukūrusi žiūrovų įvertintus serialus „Killing Eve“, „The Durrells“ ir „Extraordinary“. Serialo premjera numatoma BBC ir ZDF televizijose 2026 metais.
Tai reikšmingas projektas, kuris pristatys Lietuvos miestus Kauną, Vilnių ir Klaipėdą kaip išskirtines vietas milijonams žiūrovų visame pasaulyje, prisidėdamas prie šalies kultūrinės ir kūrybinės industrijos matomumo.
(be temos)