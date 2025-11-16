Rado jaunystės vitaminą: muzika ir šokiai kartu

Abipusis ryšys
Azartiškai muzikuojanti senjorų kauniečių grupė „Bravo XXL“ du kartus per savaitę renkasi į repeticijas.
„Iš kur tas muzikos alkis? Muzika mums visada buvo ne kaip profesija, bet kaip hobis, aistra, ir mes niekada nepersimuzikavome. Dirbome kitus darbus, iš kurių gyvenome. Į mūsų koncertus ateina ir garsūs profesionalai, dabar senjorai, kurie dėkoja už koncertą ir kartais jų akyse matome baltą pavydą“, – teigė A. Kavoliūnas.
Grupėje – praeityje garsi dainininkė, dabar vokalo pedagogė Irena Ašakaitė. Repeticijas ir koncertus žinoma dainininkė vertina kaip išskirtinę galimybę brandžiame amžiuje mėgautis gyvenimo pilnatve.
„Aš darau, ką noriu, žinau, ką galiu, ir dainuoju su muzikantais, kurie irgi manimi tiki. Visa tai man teikia pilnatvės. Tai nėra tarnystė už pinigus. Gal įžūliai pasakysiu – mes grojame ne dėl pinigų“, – patikino atlikėja.
A. Kavoliūnas pabrėžė abipusio ryšio tarp atlikėjų ir publikos ypatingumą.
„Žmonės susirenka į mūsų koncertus prisiminti jaunystės muziką, tarsi sugrįžti į jaunystę. Tai sukuria stebuklingą sinergiją. Yra muzikantų, kurie groja tam, kad gyventų, o mes gyvename, kad muzikuotume“, – sakė A. Kavoliūnas.
Po pakilimo – skyrybos
Dabartinės grupės branduolį sudaro sovietmečiu vakarietiško stiliaus muziką atlikdavusios kauniečių studentų grupės „Vaizbūnai“ nariai.
Grupė grodavo šokių vakaruose „Energetiko“ klube Petrašiūnuose, tuomečio Kauno politechnikos instituto (dabar – Kauno technologijos universitetas) VIII rūmuose. Šokiai vykdavo savaitgaliais iki pat 1985 m. vasaros.
„Vaizbūnų“ grupė buvo tokia populiari, kad į šokius, kur ji grodavo, žmonės lipdavo pro langus, balkonus, stovėdavo didžiulėse eilėse bilietų.
Laikmečio permainos ir muzikos mados (apie 1985 m. gyvą šokių muziką ėmė keisti diskotekos) išblaškė grupės narius. „Vaizbūnų“ veikla nutrūko, muzikantai išsiskirstė kas sau: sukūrė šeimas, pasuko su muzika nesusijusiais profesiniais keliais.
Nusprendė nebesiskirti
Prieš keliolika metų vienam iš buvusių grupės „Vaizbūnai“ narių A. Kavoliūnui kilo idėja suburti kolektyvo senbuvius ir drauge atgaivinti grojimo įgūdžius, prisiminti studentavimo laikais grotus kūrinius. Prieš dešimtmetį pasitraukus keturiems nariams, grupę papildė muzikuoti išalkę bendraamžiai.
Atgaivinti jaunystės polėkius ir įgūdžius nebuvo paprasta. Vien tik azarto neužteko. Prireikė netrumpo repeticijų etapo, kol atgijo jaunystės įgūdžiai.
Repeticijos ilgainiui išaugo į pasirodymus įvairiuose renginiuose, pavyzdžiui, Kauno dienose. Pasiklausyti „Vaizbūnų“ ir kitų praeityje populiarių grupių susirinkdavo sausakimša Rotušės aikštė. Po daugybės metų vėl pajutę scenos adrenaliną ir malonumą groti publikai, buvę muzikantai nuspsenjorairendė nebesiskirti.
Atsakingas požiūris
I. Ašakaitė atkreipė dėmesį, kad grupės nariai – reiklūs savo pasirodymų kokybei, profesionalumui.
„Nėra taip, kad senukai tiesiog nutarė pašokinėti. Grupę sudaro tikrai stiprūs ir patyrę muzikantai“, – pabrėžė atlikėja.
Daug laiko skiriama repeticijoms, meistriškumui tobulinti.
„Mano tėvukas sakydavo: jei vieną dieną nepagroji, kitą dieną pajunti pats, jei dvi tris dienas nepagroji, išgirsta visi muzikantai. Jei negrosi visą savaitę, išgirs absoliučiai visi“, – apie motyvaciją kruopščiai repetuoti pasakojo A. Kavoliūnas.
Pasak I. Ašakaitės, reguliarios repeticijos tapo svarbia gyvenimo dalimi.
„Jei nerepetuojame, gitaristas vos nesuserga. Vieni vakarais domino dėlioja, o mes – naują programą“, – šypsojosi atlikėja.
Jaunystės vitaminai
Grupės „Bravo XXL“ muzikantai ir atlikėjai ypač vertina koncertuose patiriamas emocijas ir gyvą ryšį su publika.
„Visą gyvenimą profesionaliai dirbau tą darbą. Tada buvo taip: tą groti galima, to negalima, tas publikai patiks, tas – ne, šitas draudžiama, o to reikia… Dabar visiškai kitaip – jau daug metų grojame, ką norime, dainuoju, ką noriu ir kas man patinka. Kai nuo scenos pamatai, kad ir kitiems to reikia, prasideda puikus apsikeitimas energija“, – sakė I. Ašakaitė.
Koncertų metu grupės narius užvaldantis azartas ir energija kuria ypatingą atmosferą.
„Kartais mūsų klausia: tai jūs pertraukos nedarote, kavos negeriate? Mums nėra kada – mes dvi valandas ištisai grojame. Darome tai su didžiausiu azartu. Kai publika mus pamato scenoje, iš karto eina šokti. Po pastarojo koncerto, kai skirstėmės prie automobilių, pakeliui stabdė žmonės ir dėkojo už koncertą. Klausinėjo, kada kitas koncertas, sakė, kad būtinai ateis ir dar draugų atsives. Grįžtamasis ryšys mums labai svarbus, be jo neįsivaizduojame tobulėjimo. Koncertų metu matau prie scenos susibūrusius žmones. Jie negalvoja, kaip atrodo, ką kiti pagalvos, – jie mėgaujasi. Iš tikrųjų garbaus amžiaus žmonėms nėra kur pasiausti“, – įsitikinusi I. Ašakaitė.
Anot atlikėjų, koncertų metu gimstanti sinergija tarp publikos ir grupės narių galbūt ir yra tas visų ieškomas jaunystės vitaminas.
„Draugai mums ne kartą sakė – jei to nedarytumėte, visiškai kitaip jaustumėtės ir kitaip atrodytumėte. Toks pavyzdys. Kartą mano darbovietėje kolegė bendravo su šeima. Paskui kolegė atėjo pas mane ir sako: Audriau, jie tik dvejais metais už tave vyresni, bet galėtum pagalvoti, kad jie – jūsų tėvai. Ir pridūrė: kaip gerai, kad jūs turite muziką, nes su ja išliekate visada jauni“, – pasakojo A. Kavoliūnas.
Ne dėl pinigų
„Bravo XXL“ nariai pabrėžė savo koncertuose matantys didelę prasmę.
„Labai didžiuojamės, kad suteikiame galimybę senjorams realizuoti savo hobį – ateiti ir šokti. Daug kas lanko pramoginius šokius, visokius klubus, kur mokosi įvairių šokių. Grodami matome, kaip puikiai senjorai šoka, kartais su pavydu žiūrime, kaip šoka rokenrolą. Mums gera, kad suteikiame galimybę jiems įdomiai leisti laiką. Be to, žmonės ateina ne tik pasiklausyti mėgstamos jaunystės muzikos, padainuoti kartu, pašokti, bet ir susipažinti“, – atkreipė dėmesį A. Kavoliūnas.
I. Ašakaitė pabrėžė, kad grupės gerbėjų ratas formuojasi ir plečiasi natūraliai.
„Mes nesireklamuojame. Turime savo gerbėjų klubą, jam priklausantys atsiveda savo pažįstamų. Jei pradėsi galvoti apie tūkstančius žiūrovų, teks koreguoti repertuarą, o mes to nenorime, nes kai prasideda komercija, kai imi skaičiuoti, kiek bilietų parduota... Visas gyvenimas toks buvo ir žinau, kas tai yra. Tada viskas subyra ir lygis krinta, nes turi dainuoti tai, kas tau pačiam nepatinka. Mes to nenorime“, – sakė I. Ašakaitė.
Nauji sumanymai
Grupės „Bravo XXL“ planuose – naujos programos, nauji sumanymai ir koncertai.
Apie grupės planus pasakojusi I. Ašakaitė užsiminė apie pasirengimą artimiausiam pasirodymui.
„Turiu vokalo pamokų – konsultuoju jaunas dainininkes. Artėjančiame koncerte, kuris pagal pirminį sumanymą gal vadinsis „Bliuzo vakarienė“, kartu su grupe dainuos dvi arba trys merginos“, – atskleidė atlikėja.
„Bravo XXL“ repertuare – iš viso apie 150 kūrinių, be to, jis nuolat papildomas.
„Nenorime ilgai to paties groti, nenorime būti nuobodūs ir monotoniški“, – svarbią grupės narių nuostatą pabrėžė A. Kavoliūnas.
Grupė jungia scenos vilkus iš garsių praeities grupių:
Irena Ašakaitė, vokalas, „Plius Minus“.
Henrikas Mališauskas, vokalas, „Piligrimas“.
Valentinas Draskinis, vokalas, „Vaizbūnai“.
Feliksas Ratomskis, klavišiniai, „Dainiai“, „Gėlės“, „Nuogi ant slenksčio“.
Arūnas Panavas, boso gitara, „Igorio Berino grupė“.
Andrius Paškevičius, mušamieji, „Vaizbūnai“, „Dinamo“.
Valdas Aroneckas, solinė gitara, „Antikvaras“.
Audrius Kavoliūnas, klavišiniai, „Vaizbūnai“, „Dinamo“.
Eugenijus Kumpis, saksofonas, „Tvirtinimo detalės“, įrašyta plokštelė su grupe „Elektra“.
