Rudens renginių sezoną pakaunė atidarė įspūdingai

Šviesų dialogas lietuje
Rugsėjo 4-osios vakarą Mastaičių parke vyko bendruomenės šventė „Šviesų dialogas: tarp regimo ir jaučiamo“. Nors renginį lydėjo lietus, jis nesutrukdė susirinkusiesiems mėgautis muzika, pasirodymais, edukacijomis ir bendryste.
Programą pradėjo Mastaičių mokyklos-daugiafunkcio centro ugdytiniai. Vėliau vyko muzikinė edukacija „Žaidžia vaikai“, mažiesiems pristatyta teatro programa „Linksmosios pamokėlės su Pepe ir Karlsonu“, pasirodė Garliavos gimnastikos ir laisvalaikio studijos „Siksta“ sportininkės.
Vakare susirinkusiesiems koncertavo grupė „Nuo pirmos“ ir atlikėja Laisva, o renginio kulminacija tapo lazerių šou. Šventės metu taip pat veikė mugė, vyko edukacijos ir pramogos vaikams.
Dingusio ežero paieškos
Rugsėjo 5-ąją Ežerėlis minėjo gražią sukaktį – miesto statuso suteikimo 70-metį. Jubiliejinė diena subūrė gyventojus, svečius ir sugrįžusius ežerėliečius ne tik švęsti, bet ir iš naujo atrasti savo miestą.
Šventės dalyviai lankėsi durpių gavybos įmonėje „Klasmann-Deilmann Ežerėlis“, susipažino su ūkininko Giedriaus Liubino sukaupta senosios technikos ekspozicija, leidosi į žygį „Dingusio ežero beieškant“, o miesto aikštėje jų laukė bendruomenės piknikas, lauko žaidimai ir įvairios veiklos.
Ežerėlio gyventojus jubiliejaus proga pasveikino Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris su komanda. Jis taip pat įteikė Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno padėką G. Liubinui už bendruomeninę veiklą ir indėlį į Ežerėlio tapatybės puoselėjimą.
Šventinėje programoje pasirodė Ežerėlio kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai, skambėjo „Džiazuojančių jungčių“ programa, koncertavo Monika Pundziūtė su grupe, o vakarą vainikavo lazerių šou ir grupės „Studija“ koncertas bei naktišokiai.
Atvėrė laiko vartus
Tą pačią dieną Rokuose jau aštuntą kartą surengta tradicinė šventė „Molio kelias: ženklai laike“. Šiemet jos tema kvietė kalbėti apie laiką, bendrystę ir ženklus, kuriuos paliekame ateities kartoms.
Vienas pagrindinių renginio akcentų buvo visą vasarą rokiečių ir vietos menininkų kurta instaliacija „Laiko vartai“. Į vieną bendrą kūrinį susijungė mozaikos, keramikos ir linoraižinio technikomis sukurti darbai.
Šventėje netrūko muzikos, šokio ir teatro. Žiūrovai išvydo Prezidento Antano Smetonos gimnazijos mokinių ir Rokų teatro aktoriaus Petro Buzio performansą, šokių kolektyvo „Rokai“, kapelos „Vyčia“ ir neoklasikinio šokio teatro „Releve“ pasirodymus. Vakaro kulminacija – Jurgis Brūzga su gyvo garso grupe, o šventę užbaigė „Lazermeno“ ir šokėjų pasirodymas.
Susirinkusiųjų laukė ir kūrybinės dirbtuvės, žolynų paroda, Seniūnijos arbatinė ir tradicinis šiupinys.
Troškinys iš savų dubenėlių
Rugsėjo 6-ąją Lapėse vyko Tvarumo festivalis, subūręs bendruomenę prasmingai, veiklų ir gerų emocijų kupinai dienai.
Renginio dalyvių laukė įvairios edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės, mainytuvių, jaunimo ir vaikų erdvės, pokalbiai apie tvarumą, tradicinio Lapių troškinio gaminimas. Juo buvo vaišinami visi festivalio lankytojai, tačiau galiojo tvari taisyklė – reikėjo atsinešti savo dubenėlį ir įrankius, kad nebūtų naudojami vienkartiniai plastikiniai indai. Dieną užbaigė energingas grupės „Thundertale“ pasirodymas ir „7Jinn“ ugnies šou.
Kartu su Lapių bendruomene festivalio nuotaika dalijosi ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius M. Rikteris ir Lapių seniūnė Gita Kaminskienė.
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