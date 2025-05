Rugpjūtį Kauno Dainų slėnyje koncertuos Rag'n'Bone Man

Išpopuliarėjo su viena daina

Pasaulio muzikos metraščiuose Rory Graham slapyvardis Rag’n’Bone Man atsirado 2016 metais, kai pasirodė ir akimirksniu išpopuliarėjo bliuzo ir hiphopo skambesį apjungiantis kūrinys „Human“. Sekančiais metais buvo išleistas debiutinis 19 dainų atlikėjo albumas tokiu pat pavadinimu. Neilgai trukus keturiskart platininis leidinys tapo greičiausiai parduotu dešimtmečio vyriškos lyties atlikėjo albumu Jungtinėje Karalystėje.

Nors R. Graham geriausiai atpažįstamas iš pirmųjų dainos „Human“ sekundžių, kiti jo kūriniai, tokie kaip „Skin“, „Anywhere Away from Here“ ir, kartu su prodiuseriu bei dainų autoriumi Calvinu Harrisu sukurta daina „Giant“, taip pat yra žinomi visame pasaulyje.

Rory Graham-Rag’n’Bone Man. Organizatorių nuotr.

Išleido tris studijinius albumus

Rugpjūčio pabaigoje Lietuvoje pasirodysiantis 35-erių britas muzika susidomėjo būdamas paauglys, tačiau tik 19-os, paskatintas tėčio, pradėjo dainuoti gimtajame mieste rengiamuose bliuzo muzikos vakaruose.

R. Graham išvykus gyventi į Braitoną pradėjo formuotis jo muzikinės karjeros užuomazgos. Ten jis prisijungė prie hiphopo grupės „The Rum Committee“ kaip solistas. Tai buvo pirmoji R. Graham muzikinė stotelė, padėjusi atsispirti į solo karjerą. Per penkis bendrus veiklos metus atlikėjas kartu su „The Rum Committee“ išleido du albumus – „Bluestown“ (2012 m.) bei „Dog’n’Bone“ (2013 m.).

Daugiau nei 10 mln. mėnesinių klausytojų muzikos klausymosi platformoje „Spotify“ turintis atlikėjas pirmąjį solinį albumą „Wolves“ išleido 2014 metais, tačiau vis tik debiutiniu jo albumu, išleistu kartu su leidybine kompanija, laikomas „Human“. Praėjusių metų spalį Rag'n'Bone Man išleido trečiąjį studijinį albumą „What Do You Believe In?“, antrasis – „Life By Misadventure“ – pasirodė 2021 metais.

Galimybė laimėti bilietus

Sodriu baritono balsu išsiskiriančio atlikėjo koncertą organizuoja renginių organizavimo agentūra „Ventures“. Renginio partneriai – „Radiocentras“ – eteryje organizuos konkursą bilietams į koncertą laimėti, todėl norintieji raginami sekti naujienas.

„Daugybę kartų teko dalyvauti renginiuose Kauno Dainų slėnyje – sunku būtų užginčyti ten tvyrančią magišką atmosferą. Manau, kad ši vieta turi didžiulį potencialą tapti Kauno ar net visos Lietuvos vasaros renginių centru.

Ne pirmus metus palaikome artimą ryšį su Rag’n’Bone Man, kuris jau svečiavosi Lietuvoje prieš keletą metų, tad tikime, kad rugpjūčio 12-osios vakaras bus ypatingas“, – sakė „Ventures“ renginių departamento vadovas Mantas Vedrickas.

