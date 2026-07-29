Rygoje atšauktas Pitbull'io koncertas: o kaip bus Kaune?

„Apmaudu dėl žinios apie atšauktą Pitbull'io koncertą Latvijoje, tačiau galime užtikrinti, kad pasiruošimas koncertui Kaune vyksta pagal planą“, – teigė koncerto organizatorių ryšiams su žiniasklaida atstovas Paulius Butėnas.
Anot jo, Dariaus ir Girėno stadione naudojamos kitokios scenos konstrukcijos, kurios atitinka visus aukščiausius saugumo ir techninius standartus.
„Šiuo metu nėra jokių aplinkybių, kurios leistų manyti, kad koncertas Kaune negalėtų įvykti kaip suplanuota. Tikimės, kad tie Pitbull'io gerbėjai iš Latvijos, kuriems nepavyks išvysti atlikėjo savo šalyje, dar spės susiorganizuoti kelionę į Kauną ir kartu su gerbėjais Lietuvoje sudalyvauti šiame išskirtiniame renginyje“, – patikino P. Butėnas.
Paklaustas, ar į neįvykusį koncertą galėjo būti susiruošę vykti ir kauniečiai, P. Butėnas teigė, kad tokia galimybė yra reali, nes garsių atlikėjų gerbėjai įprastai keliauja iš vienos šalies į kitą, ir tai yra normali praktika.
Primename, kad antradienio vakarą amerikiečių reperio Pitbull'io koncerto, kuris turėjo vykti Rygos Mežaparko Didžiojoje scenoje, organizatoriai pranešė liūdną žinią atlikėjo gerbėjams – koncertas neįvyks. Anot jų, nepakanka laiko saugiai ir laikantis renginiui reikalingų techninių standartų išspręsti technines problemas.
Koncertas Kaune
Jau šį penktadienį, liepos 31 d., pasaulinio garso žvaigždė Pitbull'is surengs koncertą Dariaus ir Girėno stadione. Dėl masinio renginio bus laikini eismo ribojimai, tad patogiausia į koncertą atvykti viešuoju transportu.
Skelbiama, kad įprasti autobusų ir troleibusų maršrutai kursuos dažniau. Taip pat kursuos papildomi maršrutai „ST1“, „ST2“, „ST3“ ir „ST4“. Po koncerto jie keleivius veš nuo 22.30 iki 2 val. nakties.
Svarbu pažymėti, kad bilietas į koncertą suteikia teisę nemokamai į renginį atvykti viešuoju transportu. Taip pat su koncerto bilietu bus galima grįžti ir namo, papildomo Kauno miesto autobusų ar troleibusų bilieto pirkti nereikia.
Patogiausia vykti į koncertą viešuoju transportu, tad nereikės sukti ratų ieškant laisvos statymo vietos. Visgi, specialistai nurodo, kad jei į renginį planuojate atvykti nuosavu transportu, rekomenduojama jį palikti raide „P“ pažymėtose automobilių stovėjimo aikštelėse.
Automobilių aikštelės įrengtos Tunelio gatvėje, ties Dainų slėniu, taip pat prie Kauno geležinkelio ir autobusų stoties. Taip pat nuosavą transportą galima palikti prie „Akropolio“, „Žalgirio“ arenos, ties Vytauto prospekto ir Kęstučio gatvės sankirta.
Miesto atstovai tikina, kad galima bandyti laisvą vietą rasti ir aplinkinėse gatvelėse, tačiau transporto priemones reikia palikti tik tose vietose, kur nėra įrengta kelio ženklų, draudžiančių stovėti. Ankstesniais koncertais Viešosios tvarkos pareigūnai ne vienam išrašė baudą, buvo ir tokių atvejų, kai automobilius nutempė į saugojimo aikštelę, nes per juos nebuvo galima pravažiuoti kitiems eismo dalyviams. Tad geriau nesusigadinti nuotaikos ir automobilius palikti pagal Kelių eismo taisykles.
Kauno miesto savivaldybė atkreipė dėmesį, kad dėl vykstančio Vytauto parko laiptų remonto pėsčiųjų praėjimas šioje vietoje negalimas, tad iš centrinės Kauno dalies stadiono link galima eiti Parodos kalnu.
Be to, ir Perkūno alėjoje bus eismo ribojimai. Vykstant renginiui šį kvartalą galės įvažiuoti tik dokumentus pateikę vietos gyventojai.
Jei po koncerto nuspręsite namo grįžti pasinaudoję pavežėjų paslaugomis, geriausia juos kviesti Tunelio gatvėje, Dainų slėnio parkavimo aikštelėje, nes dėl uždaryto Parodos kalno jie arčiau nelabai galės privažiuoti.
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