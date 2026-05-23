Santakos parke – pagrindinis Kauno gimtadienio muzikinis akcentas

Koncertinėje programoje susitiko skirtingi žanrai ir publikos kartos. Scenoje pasirodė Merūnas Vitulskis su orkestru „Sinfonietta“, pristatęs muzikinę programą „Miuziklai. Ir dar daugiau“. Šis pasirodymas apėmė nuo klasikos iki didžiausių hitų.
Vakaro koncertus tęsė ypatingo balso savininkė Gabrielė Vilkickytė ir nuotaikingas Rokas Yan, kurių pasirodymai Santakos parką pripildė šiuolaikinės lietuviškos muzikos skambesiu ir pakvietė kiekvieną ne tik kartu dainuoti, bet ir pajudėti.
„Man labai patinka Vilkickytė, tie balso virpuliai tiesiog per kūną bėgioja. Džiaugiuosi, kad organizatoriai būtent ją pakvietė į miesto gimtadienį. Tikra dovana“, – tikino koncerto klausytoja Miglė.
„Diena tikrai buvo intensyvi, išbandėme Viduramžių žaidimus, ragavome užkandžius specialioje erdvėje, buvo įdomu stebėti galiūnų čempionatą, dabar mėgaujamės koncertu. Tikiuosi užteks jėgų sulaukti ugnies šou“, – dienos įspūdžiais pasidalijo su draugų kompanija atėjusi Gintarė.
Šeštadienį nuo 23 val. Neryje ties Kauno pilimi dar laukia ugnies ir vandens šou „Stichijų Santaka“, o dar vėliau veiksmas persikels į Rotušės aikštę, kurioje vyks diskoteka po atviru dangumi, nuotaiką kels ir lazerių bei akrobatų pasirodymai.
