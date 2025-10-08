Šeštadienį Kauno stoties rajonas taps bliuzo meka – nemokama „Kaunas Blues“ programa

Šeštadienį Kauno stoties rajonas virs gyva muzikos scena – čia vyks nemokami dieninės „Kaunas Blues“ dalies koncertai. Nuo 13 iki 18 val. legendinėse rajono vietose pasirodys tiek jauni, talentingi Lietuvos atlikėjai, tiek patyrę scenos senbuviai.
O prieš koncertus, vidurdienį, organizatoriai siūlo pažinti Kauną pro troleibuso langą su gyva muzika – maršrutu važiuosiantis koncertinis troleibusas Nr.7 pajuda iš stotelės „Autobusų stotis A“ (link Kaniūkų) 12.05 val.
Koncertų stoties rajone idėja įkvėpta bliuzo istorijos – žanro, kuris nuo pat pradžių neatsiejamas nuo traukinių, stoties rajonų ir gyvos muzikos užeigų, vadinamų „juke joint“, kur susirinkusieji linguodavo pagal bliuzo ritmą ir trumpam pamiršdavo kasdienybės rūpesčius. Tuo tarpu koncertas stoties turguje pratęs seną, beveik išnykusią muzikavimo turguose tradiciją, sujungiant praeitį ir dabartį gyvos muzikos ritmu.
Festivalio dienos programa grąžins bliuzui autentišką pirmapradį gaivalą, o klausytojai galės naujai atrasti rajono erdves, kurios daugeliui kauniečių yra nežinomos, balansuoja ties išnykimo riba, tačiau išlaiko unikalų žavesį ir alsuoja rajono dvasia.
Vilniečiams muzikos kelionė prasideda jau traukinyje. Spalio 11 d. 11.15 val. iš Vilniaus pajuda traukinys į Kauną, kurio vagonus užlies gyva Rakija Klezmer Orkestar muzika. Bilietus į traukinį galima įsigyti kaip įprastai.
Nemokama dieninė programa
13–16 val.
· Stoties baras (M. K. Čiurlionio g. 18) – Rakija Klezmer Orkestar pilnu sąstatu pristatys klezmerio, balkanų ir Rytų Europos muzikos spalvas.
· Autobusų stotis – Vytautas, Algirdas ir Gediminas – senjorai iš Suvalkijos lygumų atliks Lietuvos kaimo bliuzą, perduodamą iš kartos į kartą.
· Kavinė „Viržuona“, Vytauto pr. 12 – akustinė psichodelika su Algiu Fediajevu ir Mantu Varnu, kviečianti klausytojus į improvizuotą muzikos kelionę.
· Šašlykinė „Žaliukė“, Kaunakiemio g. 30 – „Midnight Special“, „bluegrass“ stiliaus grupė su keturiais balsais ir akustiniais instrumentais.
· Čeburekinė, Vytauto pr. 12 – „Great Oak River“ – airio ir lietuvės duetas, kuriantis subtilų akustinį skambesį bei turtingas vokalines harmonijas.
· Požeminė perėja prie autobusų stoties – Rustamas Ibadulaevas, gatvės muzikantas ir multiinstrumentalistas, improvizuojantis rytų etniniais instrumentais.
16–18 val.
· 16 val. Volfas Engelman Galerija – Pavel Arakelian & The Bourbon Brothers (Airija ir Lietuva) – energingas bliuzo pasirodymas, paliksiantys širdyje šiltą liepsną.
· 17 val. Volfas Engelman Galerija, Kaunakiemio g. 2 – Baba Sissoko (Malis) – griotas, multiinstrumentalistas pakvies į bliuzo kelionę nuo Malio iki Misisipės.
Dieninė „Kaunas Blues“ programa – tai unikali proga patirti gyvą muziką, susipažinti su įvairiais žanrais ir leistis į spalvingą muzikos kelionę miesto erdvėse. Festivalio organizatoriai kviečia visus muzikos mylėtojus prisijungti ir pasinerti į nepamirštamą bliuzo patirtį.
Vakariniai koncertai Kauno sporto halėje
Spalio 10 d. 19 val.
Fuzzrider (Graikija)
Tia Carroll ir Oscar Wilson (JAV)
Spalio 11 d. 19 val.
Delgres (Gvadelupa)
Robert Finley (JAV)
Bilietai ir informacija: bilietai.lt
Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
