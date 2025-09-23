Stalo žaidimo „Čiurlionio iššūkis“ premjera M. K. Čiurlionio 150-mečio proga

Sekmadienį vykusiame renginyje dalyvavo žaidimo autorius Vytautas Kandrotas su leidyklos „Terra Publica“ komanda. Lankytojai turėjo galimybę ne tik susipažinti su žaidimo idėja ir taisyklėmis, bet ir patys išbandyti žaidimą, leidžiantį netradiciškai pažvelgti į M. K. Čiurlionio kūrybą.
Autorius paaiškino net tris skirtingas žaidimo versijas, pristatė kūrybos procesą, pasidalijo mintimis, kaip žaidimas pritaikomas. Pasak jo, „Čiurlionio iššūkis“ tinkamas visiems – ir meną mylintiems, ir M. K. Čiurlionio kūrybos nepažįstantiems.
„Norėjome sukurti žaidimą, kuris ne tik suteiktų pramogą, bet ir atvertų duris į M. K. Čiurlionio pasaulį žmonėms, kuriems menas galbūt atrodė per sudėtingas“, – sakė V. Kandrotas.
„Čiurlionio iššūkis“ – kūrybiškas ir smagus stalo žaidimas visai šeimai, kviečiantis žvelgti į garsiausio Lietuvos menininko paveikslus akimis ir vaizduote. Tai pirmas tokio pobūdžio stalo žaidimas Lietuvoje, kviečiantis ne tik smagiai praleisti laiką ir pasijuokti, bet ir kūrybiškai, azartiškai pažinti vieno ryškiausių Lietuvos menininkų darbus. „Čiurlionio iššūkis“ – neformali ir linksma meno pamoka. Žaidimas lavina meninį suvokimą, vaizduotę, kalbą, kūrybiškumą ir komandiškumą. Jis tinka šeimoms, bičiulių draugijoms, mokykloms ar bendruomenėms kaip kūrybinė ir edukacinė priemonė. Žaidime gausu įvairių užduočių: žaidėjai apibūdina paveikslus žodžiais, judesiais, spalvomis ar figūromis, šifruoja jų pavadinimus, ieško paslėptų prasmių, spėlioja.
Tie, kurie nespėjo į premjerą Kaune, dar turės progą susipažinti su žaidimu ir jo autoriumi. Rugsėjo 26 d. nuo 13 val. „Čiurlionio iššūkis“ bus pristatytas M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje Druskininkuose.
Stalo žaidimo „Čiurlionio iššūkis“ ieškokite www.terrapublica.lt arba fizinėse pardavimo vietose.
Naujausi komentarai