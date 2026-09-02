Stebėkite skulptūros gimimą: organizatoriai kviečia apsilankyti Tarptautiniame skulptūros simpoziume

Nuo rugsėjo 2-osios, pirmadieniais–penktadieniais 16–18 val., visi norintieji kviečiami užsukti į Tarptautinio skulptūros simpoziumo kūrybinę aikštelę ir iš arčiau pamatyti, kaip iš masyvių granito blokų palaipsniui formuojamos skulptūros.
Tai išskirtinė galimybė susipažinti su skulptorių darbo ir akmens apdirbimo procesu, kuris įprastai lieka nematomas galerijose ar viešosiose erdvėse – nuo akmens pjūvių iki vis labiau ryškėjančios kūrinio formos.
Tarptautinio skulptūros simpoziumo lankytojai galės susipažinti su naudojamais įrankiais ir skulptūros kūrimo technikomis. Taip pat pabendrauti su autoriais, užduoti rūpimus klausimus bei sužinoti kaip jie savo darbuose interpretuoja ir mato Kauną.
„Profesionalų menininkų kūryba miestui yra didelė pridėtinė vertė. Norime, kad jų idėjos neliktų tik eskizais ar eksponatais galerijose ar dirbtuvėse. Menas skirtas visiems. Džiaugiamės sėkmingai veikiančia „Kauno akcentų“ programa, tačiau Tarptautinis skulptūros simpoziumas yra aukštai iškelta kokybinė kartelė. Į Kauną susirinkę Lietuvos ir užsienio kūrėjai dirba pasitelkdami aukščiausią meistriškumą. Neabejoju, kad šiuolaikinio meno darbai, papuošiantys Kauną, maloniai nustebins ir pradžiugins Kauniečius bei turistus“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Tarptautinio simpoziumo tema – „Kauno modernizmas – optimizmo architektūra“. Kūrybinėje aikštelėje dirba 20 skulptorių iš Lietuvos bei užsienio – tolimosios Japonijos, Kinijos, Čilės, Turkijos, Italijos, Vokietijos, Bulgarijos, Kanados, Graikijos bei Sakartvelo.
Jie savo darbuose interpretuoja Kauno modernizmo architektūrą, jos estetiką, formas ir laikmečio dvasią.
Skirtingos menininkų profesinės ir kultūrinės patirtys, kūrybiniai požiūriai leidžia į temą pažvelgti naujai, iš netikėtų perspektyvų.
Organizatoriai atkreipia lankytojų dėmesį, kad skulptūrų kūrimas vyksta naudojant galingus akmens apdirbimo įrankius, todėl aikštelėje gali būti itin triukšminga.
Dėl darbo metu susidarančių akmens dulkių, rekomenduojama rinktis paprastesnius, patogius drabužius ir avalynę.
Visi Tarptautinio skulptūros simpoziumo dalyviai savo kūrinius yra įsipareigoję užbaigti iki rugsėjo 13 dienos. Profesionalių menininkų sukurtos modernizmo interpretacijos papuoš Kauno viešąsias erdves.
Renginį organizuoja ir finansuoja Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) Kauno skyrius kartu su Kauno miesto savivaldybe. Bendra projekto vertė – apie 477 tūkst. eurų, iš jų 458 tūkst. skiria Kauno miesto savivaldybė, likusi dalis – Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus indėlis.
Naujausi komentarai