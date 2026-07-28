Sustabdytos akimirkos – atsvara kasdienybės lėkimui

Kaunietę E. Karpenko menas lydėjo nuo mažumės, tačiau renkantis profesinį kelią nugalėjo domėjimasis psichologija ir psichoterapija. Rimčiau piešimu ir tapymu susidomėjo, kai atrado internete Maskvos meno mokyklą „Matita“, kurioje ji pasirinko realistinio piešimo kursą. Vėliau mokėsi Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto realistinio piešimo ateljė pas menininką Donatą Inį, dailės studijoje „Artyn“. Tobulėdama ji vieną techniką keitė kita, kartu su žiniomis E. Karpenko įgijo pasitikėjimo savimi kaip tapytoja.
Šiandien E. Karpenko kūryboje dominuoja dvi sritys: realistinė tapyba ir taškavimo technika atlikti grafikos darbai. Kaip ir autorės profesijoje, taip ir kūryboje svarbus dėmesys žmonių pasauliui, svarbūs išlieka egzistencijos klausimai.
Autorei svarbus žmogaus motyvas, jo pasaulis, emocijos ir amžinieji filosofiniai ir egzistenciniai klausimai. Šiuolaikinėje tapyboje vis dažniau regime ne tik vaizdų reprezentaciją, bet ir alternatyvių tikrovių konstravimą. E. Karpenko kūryba atsiveria kaip būtent tokia teritorija – tarsi tarpinė erdvė tarp atminties ir sapno, tarp vidinio žmogaus pasaulio ir vizualinės tikrovės. Jos paveiksluose ne tiek vaizduojama realybė, kiek kuriami nauji pasauliai, turintys savitą ritmą, nuotaiką ir laiko pojūtį.
Paroda „Sustabdytos akimirkos“ kviečia žiūrovą trumpam sustoti ir pažvelgti į pasaulį per jautrią menininkės emocijų ir prisiminimų prizmę. Kiekvienas paveikslas – tarsi laike įamžinta akimirka, kurioje susilieja šviesa, nuotaika ir žmogaus vidiniai išgyvenimai. Darbuose atsiskleidžia subtilus spalvų žaismas, harmonija ir gebėjimas kasdienybėje atrasti grožį, kurio, gyvendami skubiu ritmu, dažnai nepastebime.
Parodoje eksponuojami kūriniai atspindi gamtos, miesto ir žmogaus santykį, perteikia tylos, ramybės ir nostalgijos jausmus. Menininkės tapyba alsuoja jautrumu ir nuoširdumu – kiekviena drobė pasakoja savitą istoriją, kviečia prisiminti savo išgyventas akimirkas ir atrasti asmeninį ryšį su menu.
„Sustabdytos akimirkos“ – tai ne tik dailės paroda, bet ir kvietimas pažvelgti giliau: į save, į aplinką, į trapų gyvenimo grožį. Paroda suteikia galimybę pabėgti nuo kasdienio triukšmo ir pasinerti į spalvų, emocijų ir tylos kupiną pasaulį.
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