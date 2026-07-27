Svarbi informacija dėl Pitbull'io koncerto Kaune

Daugiau viešojo transporto
„Kviečiame renginio dalyvius susipažinti su informacija, padėsiančia sklandžiai atvykti į koncertą ir patogiai grįžti iš jo“, – rašė miesto atstovai, pasidaliję papildomo viešojo transporto schema, kurioje matyti, kokiu numeriu pažymėti autobusai ir troleibusai vyks į skirtingas miesto vietas.
Skelbiama, kad įprasti autobusų ir troleibusų maršrutai kursuos dažniau. Taip pat kursuos papildomi maršrutai „ST1“, „ST2“, „ST3“ ir „ST4“. Po koncerto jie keleivius veš nuo 22.30 iki 2 val. nakties.
Svarbu pažymėti, kad bilietas į koncertą suteikia teisę nemokamai į renginį atvykti viešuoju transportu. Taip pat su koncerto bilietu bus galima grįžti ir namo, papildomo Kauno miesto autobusų ar troleibusų bilieto pirkti nereikia.
„Koncerto pradžia – 20 val., tačiau rekomenduojame atvykti bent keliomis valandomis anksčiau. Stadiono durys atsidarys 17 val. – nuo to laiko visi turintys koncerto bilietą galės nemokamai naudotis viešuoju transportu. Tas pats galios ir 3 val. po koncerto“, – pažymėjo Kauno miesto savivaldybė.
Daugiau informacijos apie viešojo transporto maršrutus ir grafikus galima rasti svetainėje kvt.lt.
Kur palikti automobilius?
Patogiausia vykti į koncertą viešuoju transportu, tad nereikės sukti ratų ieškant laisvos statymo vietos. Visgi, specialistai nurodo, kad jei į renginį planuojate atvykti nuosavu transportu, rekomenduojama jį palikti raide „P“ pažymėtose automobilių stovėjimo aikštelėse.
Automobilių aikštelės įrengtos Tunelio gatvėje, ties Dainų slėniu, taip pat prie Kauno geležinkelio ir autobusų stoties. Taip pat nuosavą transportą galima palikti prie „Akropolio“, „Žalgirio“ arenos, ties Vytauto prospekto ir Kęstučio gatvės sankirta.
Žinoma, galima bandyti laisvą vietą rasti ir aplinkinėse gatvelėse, tačiau transporto priemones reikia palikti tik tose vietose, kur nėra įrengta kelio ženklų, draudžiančių stovėti. Ankstesniais koncertais Viešosios tvarkos pareigūnai ne vienam išrašė baudą, buvo ir tokių atvejų, kai automobilius nutempė į saugojimo aikštelę, nes per juos nebuvo galima pravažiuoti kitiems eismo dalyviams. Tad geriau nesusigadinti nuotaikos ir automobilius palikti pagal Kelių eismo taisykles.
Kiti svarbūs dalykai
Kauno miesto savivaldybė atkreipė dėmesį, kad dėl vykstančio Vytauto parko laiptų remonto pėsčiųjų praėjimas šioje vietoje negalimas, tad iš centrinės Kauno dalies stadiono link galima eiti Parodos kalnu.
„Besibaigiant koncertui eismas Parodos kalnu bus uždarytas. Išimtis taikoma tik viešajam transportui“, – pažymėjo specialistai.
Be to, ir Perkūno alėjoje bus eismo ribojimai. Vykstant renginiui šį kvartalą galės įvažiuoti tik dokumentus pateikę vietos gyventojai.
Jei po koncerto nuspręsite namo grįžti pasinaudoję pavežėjų paslaugomis, geriausia juos kviesti Tunelio gatvėje, Dainų slėnio parkavimo aikštelėje, nes dėl uždaryto Parodos kalno jie arčiau nelabai galės privažiuoti.
„Linkime gero ir smagaus koncerto“, – palinkėjo miesto atstovai.
Naujausi komentarai