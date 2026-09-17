Tarptautinis fejerverkų festivalis „FEJERIJA 2026“ į Kauną sukvies visą Lietuvą

Nuo 2009 m. organizuojami tarptautiniai fejerverkų festivaliai yra ryškūs. Festivalis išgarsėjo muzikiniais fejerverkais, kuriuos pademonstravo 43 pirotechnikų komandos iš 24 užsienio šalių, ir įspūdingomis BLIKO parodomosiomis programomis.
Šiemet XV festivaliui pasirinktas Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas virs įspūdinga scena, kurioje susijungs fejerverkų, muzikos ir aviacijos menas, žiūrovams dovanosiantis nepamirštamą šou.
Fejerverkų meistrai iš skirtingų šalių
Šių metų festivalyje savo programas pristatys aukščiausios klasės pirotechnikos profesionalai iš Anglijos, Lenkijos ir egzotiškosios Tailando karalystės. Kiekviena komanda žiūrovams parodys unikalią 3 dalių programą. Pagal festivalio sąlygas komandos atliks fejerverką pagal laisvai pasirinktą, šalies koloritą atspindinčią ir privalomosios programos muziką. Šiais metais privalomąsias programas matysime skambant W. A. Mozarto „Turkų maršo“ motyvams. Įdomu bus stebėti labai skirtingų šalių meistrų interpretacijas. Kam atiteks žiūrovų simpatijų prizas – lems žiūrovų balsai. Užsienio komandų pasirodymus vertins kompetentinga žiuri.
Pirotechnikams visuomet labai svarbu jų komandų pasirodymo eiliškumas renginio programoje. Vilniuje išradingai ir pirotechninių efektų pagalba ištraukti burtai lėmė, kad pirmieji pasirodys „Pyrotex Fireworx“ (Anglija), antrieji – „Thailand Fireworks“ (Tailandas), tretieji – FENIX (Lenkija).
Vakaro programos finale – festivalio įkūrėjų bendrovės BLIKAS muzikinių fejerverkų ir lazerių šou. Savo kūryba ir darbais BLIKAS daugiau kaip tris dešimtmečius džiugina Lietuvos ir užsienio žiūrovus.
Festivalio naujovė – ANBO!
Iki sutemų žiūrovus stebins išskirtinė aviacijos programa. Dangų raižys legendinės akrobatinio skraidymo grupės ANBO lėktuvai. Danguje atliekamos figūros taps simboliniu festivalio atidarymu ir renginiui suteiks dar daugiau dinamikos ir emocijų.
Muzikinėje festivalio programoje pasirodys Džordana Butkutė bei Adrina.
Dvi skirtingų kartų ir muzikinio braižo dainininkės atliks savo koncertines programas, kuriose skambės klausytojams gerai pažįstamos dainos. Jų pasirodymai taps svarbia vakaro programos dalimi ir kurs muzikinį foną prieš pagrindinį festivalio akcentą – fejerverkų šou.
„FEJERIJOS 2026“ konkursinės programos dalyviai:
„Pyrotex Fireworx“ (Anglija)
„Pyrotex Fireworx“ – viena tituluočiausių Anglijos profesionaliosios pirotechnikos kompanijų ir gerai žinomas vardas tarptautinėje fejerverkų industrijoje.
Kompaniją 1999 metais Anglijos Midlandso regione įkūrė Mark’as Kelsall’as. Per daugiau nei du dešimtmečius „Pyrotex Fireworx“ išaugo iš britų pirotechnikos kompanijos į tarptautinių fejerverkų konkursų nugalėtojų komandą, atstovavusią Anglijai prestižiniuose renginiuose visame pasaulyje.
Komandos specializacija – aukšto lygio piromuzikiniai pasirodymai, kuriuose fejerverkų efektai, spalvos, aukščiai ir jų dinamika preciziškai choreografuojami pagal muziką. Kuriant pasirodymus šiuolaikinės skaitmeninės projektavimo ir paleidimo technologijos derinamos su tradicine pirotechnikos choreografija.
„Pyrotex Fireworx“ tarptautinių apdovanojimų istorijoje – pergalės Anglijoje, Monake, Prancūzijoje, Belgijoje, Italijoje, Lenkijoje, Filipinuose, Kanadoje ir kitose pasaulio šalyse.
Šiandien „Pyrotex Fireworx“ – tai britiškos pirotechnikos patirties, technologinio tikslumo ir kūrybinės choreografijos derinys. Komanda, kurios pasirodymai vertinami ne tik pagal fejerverkų mastą, bet ir pagal gebėjimą muzika, spalva ir ugnimi sukurti vientisą istoriją danguje.
Komanda yra „VILNIAUS FEJERIJOS 2021“ čempionai ir publikos simpatijų prizo laimėtojai. Į Lietuvą grįžta vėl nugalėti.
FENIX (Lenkija)
„FENIX Pokazy Pirotechniczne“ – profesionalių pirotechnikų komanda, savo pasirodymus kurianti kaip vientisus muzikos, ritmo, spalvų ir pirotechnikos spektaklius.
Komandos filosofijos pagrindas – preciziška fejerverkų choreografija pagal muziką. Kiekvienas pasirodymas kuriamas individualiai, derinant muzikos charakterį, efektų dinamiką, spalvas ir šūvių sekas taip, kad fejerverkai taptų ne tik renginio kulminacija, bet ir savarankišku meniniu pasirodymu.
Per savo veiklos metus FENIX dalyvavo daugelyje nacionalinių ir tarptautinių fejerverkų festivalių, kuriuose buvo įvertinta už savo muzikinę choreografiją ir techninį atlikimą.
Lietuvos publikai ši komanda turi ypatingą reikšmę.
2020 metais FENIX atstovavo Lenkijai XII tarptautiniame fejerverkų festivalyje „VILNIAUS FEJERIJA“, laimėjo I vietą ir pelnė žiūrovų simpatijų prizą.
Šiandien FENIX – tai patyrusi Lenkijos pirotechnikų komanda, kurios braižą apibūdina muzikalumas, energija, preciziška sinchronizacija ir stiprus ryšys su publika.
Į Lietuvą komanda sugrįžta dar kartą įrodyti savo meistriškumo.
„Thailand Fireworks“ (Tailandas)
„Thailand Fireworks“ – profesionaliosios pirotechnikos kompanija iš Bankoko, atstovaudama Tailandui didžiuosiuose tarptautiniuose fejerverkų festivaliuose ir konkursuose, kuria išskirtinį azijietišką piromuzikinį braižą.
Per daugelį veiklos metų „Thailand Fireworks“ sukūrė savitą kūrybinį braižą, kuriame moderni piromuzikinė choreografija susilieja su Tailando kultūra, nacionaline muzika ir Azijos pirotechnikos tradicijomis. Komandos pasirodymuose ypatingas dėmesys skiriamas muzikos ir fejerverkų sinchronizacijai, spalvų kompozicijoms, pasirodymo dinamikai ir emociniam ryšiui su publika.
„Thailand Fireworks“ yra svarbi didžiųjų renginių pirotechnikos kūrėja savo šalyje. Kompanijos vadovui Sarawut’ui Taisub’ui buvo patikėta kurti fejerverkų programas oficialiems „Amazing Thailand Countdown“ renginiams. Tai nacionalinio masto projektai, kuriuos pristato Tailando turizmo tarnyba.
Šiandien „Thailand Fireworks“ – tai tarptautinę patirtį sukaupusi Azijos pirotechnikos komanda, jungianti techninį tikslumą, muziką, spalvas ir savitą Tailando kultūros estetiką. Jų pasirodymai – ne vien fejerverkų demonstracija, bet ir kruopščiai choreografuotas reginys, kuriame ugnis ir muzika tampa viena istorija.
Kaunas kviečia tapti įspūdingo reginio dalimi
Organizatoriai teigia, kad jubiliejinis festivalis taps vienu didžiausių 2026 metų renginių Kaune ir pritrauks žiūrovus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.
Sugrįžusi „FEJERIJA“ suburs žmones įspūdingai šventei, kurioje fejerverkai, lazeriai, muzika, aviacija ir kūrybiškumas susijungs į nepamirštamą emocijų kupiną reginį. Tai renginys, skirtas šeimoms, draugams ir visiems, pasiilgusiems bendrystės, įkvepiančių akimirkų bei įspūdžių, kurie ilgai išliks atmintyje.
Tarptautinis fejerverkų festivalis „FEJERIJA“ vyks 2026 m. rugsėjo 19 d. Kaune, S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome.
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