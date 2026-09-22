Vaikai kūrė ilgiausią laimės piešinį

„Man laimė yra gėlės, todėl jas piešiau“, – sakė darželinukė Zoja.
„Aš piešiau žmogeliuką su vaivorykšte“, – savo piešinį apibūdino darželinukė Gabrielė.
Piešimo šventėje „Laimės galerija“ vaikams buvo suteikta proga savaip pavaizduoti, kas jiems teikia džiaugsmo. Ant 100 m ilgio popieriaus juostos vienas šalia kito radosi spalvingi vaikų piešiniai – nuo gėlių ir vaivorykščių iki ledų ir kitų kasdienių dalykų, kuriuos mažieji sieja su laime.
Šventę organizavo Lietuvos „Caritas“. Pasak šios organizacijos atstovės Erikos Panovos-Polikevičienės, renginiu norėta pažvelgti į laimę vaikų akimis.
„Suaugusieji kartais pamiršta, kas yra laimė, o vaikai gali mums parodyti, kad ji – tai visai paprasti dalykai: šypsena, saulė ar apsikabinimas“, – sakė E. Panova-Polikevičienė.
„Laimės galerija“ – ne tik piešimo šventė. Ja vaikus siekiama supažindinti su dalijimosi ir pagalbos kitam idėja. Darželiuose pedagogai su vaikais kalbasi apie tuos, kurie susiduria su nepritekliumi, o vaikų piešiniai gali būti įkeliami į virtualiąją platformą, kurioje tėvai kviečiami prisidėti parama.
Pasak „Carito“ partnerystės ir įtraukties vadovo Mariaus Baltiejaus, švente siekiama vaikams priminti dalijimosi svarbą ir supažindinti visuomenę su projekto idėja.
„Šios šventės tikslas – dar labiau paskleisti vaikams dalijimosi idėją“, – sakė M. Baltiejus.
Renginyje savanoriavusi Justina Jasaitytė teigė, kad jai labiausiai įsiminė vaikų nuoširdumas ir paprastas jų požiūris į laimę.
„Vaikai šiame renginyje yra laimingi, bendraujantys. Gera matyti, kaip skirtingai jie įsivaizduoja laimę ir kokia ji paprasta“, – pasakojo J. Jasaitytė.
Vaikams piešiant, salėje netrūko ir kitų pramogų. Mažieji buvo vaišinami ledais, gamino muilo burbulus, juos linksmino animatoriai. Renginio dalyviai taip pat galėjo pabendrauti, žaisti ir kartu kurti bendrą ilgiausią, net 100 m ilgio, laimės piešinį.
Šventės organizatoriai tikisi, kad vaikų piešiniai primins ir suaugusiesiems, kad laimė dažnai yra visai šalia.
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