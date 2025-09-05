Varpų gausmas ir koncertas Čiurlioniui: Kaune vyks tarptautinis kariljono muzikos festivalis

Kariljonas – išskirtinis instrumentas, kuriuo didžiuotis gali toli gražu ne kiekviena valstybė, todėl, pasak festivalio organizatorės ir vedėjos, kariljonierės Austėjos Staniunaitytės-Proietta, be galo džiugu, jog šis renginys, didžiąja dalimi vykstantis Kaune ne tik gyvuoja, bet ir auga.
Jos teigimu, per devynerius metus festivalis spėjo subręsti ir išsiplėsti – šiemet kauniečiams ir miesto svečiams siūloma itin plati programa, švieži formatai ir net naujos erdvės. Iš viso laukia net devyni pasirodymai ir iš penkių valstybių atvykstantys atlikėjai.
„Vienu svarbiausiu akcentų šiemet taps specialiai M. K. Čiurlionio 150-ajam jubiliejui dedikuotas pasirodymas, kurio metu net aštuoni kariljono meistrai iš Lenkijos ir Lietuvos pristatys ne tik jo kūrinius, bet ir improvizacijas pagal kūrėjo paveikslus, kuriuos bus galima stebėti ekrane. Be to, laukia ir tarpdisciplininis pasirodymas, kuriame susipins cirko, varpų, dainavimo ir elektronikos elementai. Festivalio duris užversime išskirtiniu koncertu Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, kur susijungs vargonų ir kamerinio kariljono klavyro garsai”, – sakė A. Staniunaitytė-Proietta.
Programoje – nuo „Coldplay” iki Mocarto
Festivalį jau rugsėjo 6 d. 14 val. atidarys vienas žymiausių kariljonierių pasaulyje Boudewijnas Zwartas (Nyderlandai) su programa „Bachų pasaulis: nuo Tokatos iki Italijos”, dedikuota Bachų dinastijos muzikai, įspūdingai jų kūrybai.
Tą pačią dieną, 15 val., lauks ir kariljonierės Annie Gao (JAV) bei B. Zwarto duetas „Muzikos spalvos: nuo Mozarto iki Saint-Saënso“, įtrauksiantis į emocionalią ir spalvingą muzikinę kelionę po skirtingus stilius ir epochas.
Pirmą dienos dalį užbaigs vienas svarbiausių kariljono meno skleidėjų Prancūzijoje – Jeanas-Bernardas Lemoine, savo programoje pristatysiantis visiems puikiai pažįstamus kūrinius: nuo senojo Eurovizijos himno iki Santa Lucia.
Vakarinę rugsėjo 6 d. dalį 20 val. pradės pasaulinio garso kariljonierė Malgosia Fiebig (Nyderlandai / Lenkija), kurios įrašai yra peržiūrimi milijonus kartų. Jos koncerte išgirsime ne tik klasikinių kompozitorių kūrinių, bet ir puikiai pažįstamų šiuolaikinių autorių muzikos – grupių „Radiohead“ ar „Coldplay“, atlikėjos Billie Eilish bei dar daugiau.
Paskutinis dienos koncertas – jau minėta aštuonių kariljonierių iš Lietuvos ir Lenkijos programa, unikali audiovizualinė patirtis „Improvizacijos kariljonui pagal M. K. Čiurlionio tapybos darbus“, skirta paminėti iškilų kūrėjo jubiliejų.
„Šis pasirodymas – bendro projekto su Gdansko muziejumi rezultatas, kurio autorė – Gdansko miesto kariljonierė Monika Kazmierczak. Atlikėjai dar šių metų balandį dalyvavo kariljono meistriškumo kursuose Kaune, kuomet analizavo M. K. Čiurlionio tapybos darbus ir ieškojo tinkamų kariljono improvizacijos garsų kartu su prof. Giedriumi Kuprevičiumi. Ši programa jau garsiai nuskambėjo šių metų Gdansko kariljono festivalyje ir pagaliau atkeliavo pas mus”, – sakė A. Staniunaitytė-Proietta.
Sekmadienį, 12.10 val., į Vytauto Didžiojo karo muziejaus varpinės bokštą vėl užkils A. Gao, paruošusi įvairių epochų ir stiliaus muzikos kupiną programą – nuo Mocarto kūrinių gyvybingumo ir elegancijos ar garsiojo Moriso Ravelio „Boléro“, iki modernios Stefano Colletti „Sonatinos“.
Nuo 13 val. laukia lietuvio Igno Vydeikos ir iš Lenkijos atvykusio Witoldo Maciako duetas „Muzikinė panorama: klasika, džiazas ir kino garsai“, kurio metu laukia ne tik tarpukario melodijos, džiazo hitai ar tokių filmų kaip „Amelija iš Monmartro“ garso takelis, bet ir programą vainikuosiantis Vytauto Kernagio „Baltas paukštis“.
14 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis virs tikra tarpdisciplininių menų scena – čia pasirodys kariljonierė Roberta Daugėlaitė, kontratenoras Valdas Bartušas ir šiuolaikinio cirko artistai Alena Klimovich bei Konstantinas Kosovecas. Jų pasirodymas „Sonorinės freskos: ieškant aukso pjūvio laike“ – muzikinių miniatiūrų poema, sujungsianti skirtingas meno šakas.
Festivalį 19 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje uždarys dar vienas B. Zwarto ir A. Gao duetas, kurio metu skambės ne tik vargonai, bet ir kamerinio kariljono klavyras. Šioje programoje bus galima išgirsti nuo J. S. Bacho kūrinių iki sakralinei aplinkai pritaikytų opusų.
Visi koncertai nemokami, detalios festivalio programos, atlikėjų biografijų ir kitos informacijos ieškokite šioje nuorodoje.
Tarptautinį Kauno kariljono muzikos festivalį organizuoja Kauno menininkų namai, finansuoja Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
