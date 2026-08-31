Vasara palydėta anšlagu: skambėjo Lietuvoje dar negirdėta opera

Laukė ne tik organizatoriai
Likus valandai iki koncerto, Pažaislio vienuolyno kieme jau buvo galima išvysti vieną kitą žiūrovą. Festivalio meno vadovas, vienas vakaro solistų Edgaras Montvidas, neslėpė džiaugsmo dėl sėkmingo renginio.
„Festivalis šiais metais sulaukė stulbinamo pasisekimo. Labai džiaugiuosi, kad ir oras puikus. Šis kūrinys Lietuvoje yra naujas, tai premjera, skirta M. de Falla’os 150-osioms gimimo metinėms. Pats esu dainavęs šioje operoje Londone, todėl labai norėjosi ją pristatyti ir Lietuvos publikai“, – sakė žinomas tenoras.
Anot E. Montvido, sudarant festivalio programą visuomet siekiama atsižvelgti į skirtingus klausytojų skonius, todėl koncertų pasiūla išlieka įvairi. „Matome tendenciją, kad vos tik bilietai pasirodo prekyboje, jie labai greitai išperkami. Tai rodo, kad publika myli mūsų festivalį“, – teigė meno vadovas.
Vakaro solistė iš Gvatemalos sopranas Adriana González, operoje atlikusi pagrindinę čigonės Salud partiją, prieš pasirodymą neslėpė jaudulio. „Esu labai susijaudinusi ir pakylėta, galėdama pirmą kartą dainuoti Lietuvoje. Labai smalsu pamatyti publikos reakciją“, – kalbėjo atlikėja.
Ji pasakojo, kad M. de Falla’os opera reikalauja ne tik techninio pasirengimo, bet ir didelio emocinio atsidavimo. „Tai labai sudėtinga ir liūdno siužeto opera. Mano vaidmuo itin emocionalus – pasakojamos istorijos apie tai, kaip žmonės priima skirtingas gyvenimo patirtis. Interpretuoti tokią muziką nelengva, tačiau tikiu, kad viskas pavyks“, – sakė A. González.
Festivalio projektų kuratorė Lina Krėpštaitė pabrėžė, kad šių metų baigiamasis koncertas buvo reikšmingas ne tik Lietuvai, bet ir tarptautiniame kontekste. „Visas pasaulis švenčia M. de Falla’os 150-ąsias gimimo metines, todėl ir Pažaislio muzikos festivalis prisijungė prie šios tarptautinės bendruomenės. Viena svarbiausių festivalio misijų – pristatyti klausytojams dar neatrastus kūrinius, todėl šios operos atlikimas tapo gražiu ir simbolišku 31-ojo festivalio akcentu“, – sakė ji.
Pasak organizatorių, į uždarymo koncertą buvo parduota apie 2 tūkst. bilietų. Tačiau žmonės į koncertą rinkosi ne vien dėl garsiausių pavardžių – svarbu buvo pati Pažaislio festivalio patirtis, muzika po atviru dangumi, vienuolyno erdvė ir vasaros vakaro nuotaika.
Emocingi susitikimai
Dar prieš koncertą Pažaislio vienuolyno kieme netrūko ilgamečių festivalio lankytojų. Kaunietė Jūratė Mincevičienė pasakojo jame apsilankanti kasmet. „Esu ilgametė šio festivalio lankytoja. Visada malonu sugrįžti. Šių metų atlikėjai labai stiprūs, o pati Pažaislio erdvė yra nepaprastai žavi“, – sakė moteris.
Iš Vilniaus atvykusios draugės Laima ir Birutė prisipažino, kad festivalio uždarymas joms tapo gražia vasaros pabaigos tradicija. „Atvykstame ne pirmą kartą. Šis renginys mums yra tikra vasaros pabaigos šventė“, – kalbėjo jos.
Kaunietis Gintautas teigė šiemet sąmoningai nesidomėjęs programa. „Tai ne pirmas ir, tikiuosi, ne paskutinis mano apsilankymas šiame festivalyje. Specialiai nežiūrėjau programos, noriu būti nustebintas. Ši aplinka visuomet ypatinga“, – šypsojosi klausytojas.
Vilniečių pora Edita ir Marijonas pasakojo, kad Pažaislio festivalio koncertuose lankosi jau daugelį metų. „Su šiuo festivaliu užaugau, čia lankausi nuo trylikos metų. Labiausiai laukėme flamenko šokio, nes uždarymo koncertuose tai neįprasta. Opera mums beveik nežinoma, todėl labai įdomu ją išgirsti“, – sakė Marijonas.
Pirmą kartą festivalyje apsilankiusi studentė iš Šiaulių Kamilė neslėpė, kad šį vakarą labiausiai nori išgirsti E. Montvidą. „Atvykau nusiteikusi puikiai praleisti vakarą. Labai mėgstu E. Montvidą, todėl šio koncerto ypač laukiau“, – pasakojo mergina.
Tarp žiūrovų buvo galima sutikti kultūros, politikos ir meno pasaulio atstovų. Kultūros ministras Lukas Alsys sakė į Pažaislį sugrįžęs po kelerių metų pertraukos. „Šis festivalis savo ilgaamžiškumu įrodo, kad klasikinė muzika šiandien išlieka aktuali. Tai kartu yra ir Lietuvos profesionalios muzikinės kultūros įrodymas“, – teigė ministras.
Kauno valstybinio muzikinio teatro direktorius Benjaminas Želvys priminė, kad teatro kolektyvas su festivaliu bendradarbiauja jau daugelį metų. „Visada su malonumu laukiu šio festivalio. Šiandien – puikus oras, neeilinė programa, todėl džiugu čia būti “, – sakė jis.
Baigiamieji akordai
Koncertas prasidėjo skambant Pažaislio vienuolyno varpams. Visa vienuolyno erdvė paskendo muzikoje, o tarp kūrinių nuaidėdavusias ovacijas keitė susikaupusi tyla. Dalis publikos ritmingai lingavo pagal muziką, kiti susikaupę stebėjo atlikėjus, o finalinius akordus auditorija palydėjo ilgais plojimais.
Saulei pamažu leidžiantis už Pažaislio vienuolyno bokštų, festivalio finalas tapo ne tik dar vienu koncertu, bet ir simbolišku vasaros palydėjimu. Vienuolyno kieme ilgai netilo ovacijos. Žiūrovai neskubėjo skirstytis: vieni fotografavosi prie scenos, kiti dalijosi įspūdžiais ar lėtai leidosi vienuolyno takais link automobilių.
31-asis Pažaislio muzikos festivalis baigėsi, tačiau vasaros pabaigos vakaras dar kartą priminė, kad klasikinės muzikos koncertai čia kasmet suburia tūkstančius žmonių ir jau tapo tradicija.
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