„Žalgirio“ arenoje – grupė „OneRepublic“

Grupę „OneRepublic“ sudaro dainų autorius ir vokalistas Ryan Tedder, gitaristas Zach Filkins ir Drew Brown, klavišininkas Brian Willett, bosistas ir violončelininkas Brent Kutzle bei būgnininkas Eddie Fisher.
Savo debiutinį albumą „Dreaming Out Loud“ vaikinai išleido dar 2007 metais. Nuo to laiko jų hitai vis mušė naujus radijo eterio ir perklausų platformose rekordus.
Koncertą pradėjo speciali viešnia – britų atlikėja Ella Henderson. Ji pasidalijo, kad Lietuvoje yra pirmą kartą gyvenime, publikai dėkojo už šiltą priėmimą.
Po valandos pertraukos scenoje pagaliau – pagrindinės žvaigždės. „Kaip jums sekasi?“ – lietuviškai „OneRepublic“ solistui paklausus per areną nuvilnijo šūksniai ir plojimai.
Lietuviškai ir padėkojo. Papasakojo, kad nusiuntė šeimai saulėlydžio, matyto šįvakar Kaune, nuotrauką ir pakomentavo, kad čia gražiausi saulėlydžiai. Publikos teiravosi, ar ši irgi matė tą nuostabų vaizdą.
„Kaunas is like no other“, – kiek vėliau lyriškos dainos žodžius pakoregavo atlikėjai. Po ovacijų padėkojo lietuviškai: „Ačiū!“
