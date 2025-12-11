Amfiteatre prie Kauno pilies didinamas sėdimų vietų skaičius

„Kasmet turime progą įsitikinti, kad amfiteatrai ypač pasitarnauja kauniečiams per didesnius miesto renginius – tiek Senojoje prieplaukoje, tiek prie pilies, tiek ir kitose miesto vietose. Kitąmet stebėti renginius pilies lomoje bus dar patogiau“, – tikina Kauno mero pavaduotojas Mantas Jurgutis.
Greta dabar esamų vietų bus pastatytos beveik tūkstančio vietų tribūnos čia gausiai susirenkantiems renginių žiūrovams ar tiesiog prisėdantiems ir Kauno pilimi besigėrintiems praeiviams.
Šią savaitę pilies lomoje pradėti kasimo darbai, montuojami polio karkasai, liejamos galvenos.
„Sijos jau pagamintos. Sausio viduryje tikimės sulaukti apdailos elementų. Pagrindinius darbus numatyta užbaigti iki vasario pabaigos, o finišuoti – pavasarį“, – sako Kauno savivaldybės Statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas.
Sėdėjimo vietos dengiamos oro sąlygoms atsparia jūrine fanera, naudojamos cinkuotos grotelės. Lygiagrečiai tvirtinamas ir šlaitas.
Plačiausioje vietoje įrenginiai numatyti su 14 eilių sėdėjimo suolų, o siauriausioje – devynių eilių. Pilies amfiteatro sėdimų vietų skaičius išsiplės beveik iki 4 tūkstančių. Koncertus, tradicija tapusią „Operetę Kauno pilyje“, iškilmingas ceremonijas, Hanzos dienas ir kitus renginius žiūrovams bus dar patogiau stebėti iš tribūnų, o ne laviruoti ant šlaitų.
Naujosios konstrukcijos dabartinį amfiteatrą pratęs Santakos parko link. Čia pirmosios tribūnos su 1100 vietų įrengtos dar 2017-aisiais.
