Atidarytas už beveik 1,3 mln. eurų atnaujintas Kauno ligoninės Skubiosios pagalbos skyrius

Į skyriaus modernizaciją iš viso investuota 1,3 mln. eurų. Iš jų apie 916,6 tūkst. eurų sudarė Europos Sąjungos lėšos, dar apie 372,9 tūkst. eurų – LSMU Kauno ligoninės lėšos.
Atnaujinant skyrių, jame buvo įdiegtas šiuolaikiškas erdvių išplanavimo ir komandos darbo modelis.
„Toks erdvių išplanavimo ir komandos darbo modelis Lietuvoje dar nėra paplitęs. Esu tikra, kad šią naujovę įvertins ir pacientai, ir specialistai, ir ji taps impulsu tokiems prasmingiems pokyčiams ir kitose gydymo įstaigose“, – pranešime cituojama Sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
Siekiant užtikrinti efektyvų pacientų srautų judėjimą, atnaujintame skyriuje taip pat buvo įrengti atskiri įėjimai greitosios medicinos pagalbos atvežtiems ir savarankiškai atvykusiems pacientams, arčiau įėjimo įrengta ir registratūra bei pirminės apžiūros erdvė.
Čia taip pat atnaujinti baldai, kompiuterinė įranga, įrengta pacientų eilių valdymo sistema.
Skubiosios pagalbos skyriaus modernizavimo projektas buvo įgyvendinamas etapais ir tęsėsi kiek ilgiau nei metus.
Kauno ligoninės duomenimis, per parą Skubiosios pagalbos skyrius vidutiniškai priima iki 100 pacientų, per metus jų skaičius siekia iki 26 tūkst. Per pastaruosius penkerius metus pacientų srautas išaugo kiek daugiau nei dešimtadaliu.
Greitosios medicinos pagalba į skyrių atveža apie 60 proc. pacientų, likusieji atvyksta patys.
