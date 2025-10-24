 Atnaujinimui uždaroma pirkinių centre „Savas“ įsikūrusi „Maxima“

Atnaujinimui uždaroma pirkinių centre „Savas“ įsikūrusi „Maxima“

2025-10-24 18:33
Valdas Kasperavičius

Nuo šeštadienio, spalio 25-osios dienos, uždaroma pirkinių centre „Savas“ įsikūrusi „Maxima“. Kauniečius ir miesto svečius ji pasitiks atsinaujinusi po pusantro mėnesio.

Apie tai, kad ši „Maxima“ jau nuo šeštadienio bus uždaryta atnaujinimui, dalis kauniečių gavo pranešimus į mobiliuosius telefonus ketvirtadienį, spalio 23-ąją.

Šiandien prie įėjimo į parduotuvę kabo užrašas: „Mieli pirkėjai, informuojame, kad nuo spalio 25 d. parduotuvė uždaroma. Atnaujintą parduotuvę kartu išpakuosime gruodžio 11 d.“.

Uždarymo išvakarėse, spalio 24-ąją, šioje „Maximoje“ pirkėjų lankėsi kur kas daugiau nei įprastai, nes dauguma prekių buvo pardavinėjamos su 40-70 proc. nuolaida.

Valdo Kasperavičiaus nuotr.

Penktadienį po pietų beveik visos parduotuvės lentynos jau buvo pustuštės, o kirpėjų krepšeliai – itin pilni.

„Maxima“ parduotuvė pirkinių centre „Savas“ atidaryta šių metų kovo 25-ąją dieną vietoje anksčiau šioje vietoje veikusio prekybos centro „Rimi“. Tai buvo vieno X parduotuvė.

