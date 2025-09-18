Atnaujinta dar viena žalioji erdvė: kauniečius pasitinka pasikeitęs Gričiupio parkas

„Kaune parkų tvarkymas jau nieko nestebina. Tai mūsų mieste tapo įprasta praktika. Pastaraisiais metais atnaujintos erdvės ties Santaka ir Neries krantinėje – tik keli pavyzdžiai.
Nuo šiol patogu bus Gričiupio parke. Kauniečiai galės kokybiškai leisti laiką gamtos apsuptyje. Atnaujintas parkas dabar ne tik estetiškai tvarkingas. Jis išliko kompaktišku, draugišku poilsio tašku šeimoms ir bendruomenės susibūrimams“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Parko rekonstrukcija prasidėjo 2024-ųjų pavasarį. Lankytojai atnaujintoje teritorijoje ras naują vaikų žaidimų aikštelę, treniruoklių zoną suaugusiesiems ir pavėsines, kurios kvies sustoti ir pasimėgauti gamta. Čia pat – nauji suolai.
Ypatingas dėmesys skirtas saugumui – įrengtas apšvietimas. Net ir vėlyvi vakarai nebus kliūtis jaukiems pasivaikščiojimams parke.
Taip pat pakeltas pėsčiųjų takas, kad būtų išvengta drėgmės ir purvo lietingomis dienomis. Tai anksčiau pėstiesiems keldavo nepatogumų.
Be to, nuo šiol parkas bus patogiai prieinamas ir neįgaliesiems – įrengtas naujas pandusas, leidžiantis patogiai judėti žmonėms su negalia.
Tvarkant teritoriją išvalyti menkaverčiai krūmai, blogos būklės medžiai, sutvarkyta dauba, pasodinti nauji gėlynai. Tokie sprendiniai ne tik pagerino Gričiupio parko estetinį vaizdą, bet ir atvėrė daugiau šviesos bei erdvės.
Gričiupio parkas prisijungė prie vis gausėjančio atnaujintų miesto žaliųjų erdvių sąrašo: Draugystės, Kalniečių, Santakos, Kovo 11-osios, Naugardiškių parkų bei kitų.
Naujausi komentarai