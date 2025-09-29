Atsisveikinime su Audriu Karaliumi – ir prisiminimai, ir geltoni gėlių žiedai

Į „Rekviem“ laidojimo namus renkasi artimieji, draugai, buvę bendražygiai.
Fojė pasitinka A. Karaliaus nuotrauka, deganti žvakė, geltonos gėlės ir citata: „Kuo daugiau karo už lango, tuo daugiau paskutinės minutės viduje“. Tokį įrašą A. Karalius paliko socialiniuose tinkluose savo mirties dienos rytą.
Salėje padėtas A. Karaliaus leisto žurnalo „Arkitektas“ pirmasis numeris. Toks pavadinimas buvo užklijuotas ir ant salės durų.
„Viešas atsisveikinimas su Lietuvos kultūros ir meno pasauliui svarbiu visuomenės veikėju ir nepailstančiu tikrosios Kauno dvasios kurstytoju AA Audriu Karaliumi įvyks 2025 09 29–30 d.“, – anksčiau pranešė artimieji.
29 d. 11–21 val. paskutinis pabuvimas kartu vyks laidojimo namuose „Rekviem“, adresu Jonavos g. 41A, Kaunas.
30 d. 9–12 val. atsisveikinimas laidojimo namuose „Rekviem“, Kaune.
12 val. išlydėjimas.
14 val. Šv. Mišios Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Pajevonio kaime, Vilkaviškio raj. sav.
Apie 15 val. laidotuvės vyks Pajevonio kaimo kapinėse, Vilkaviškio raj. sav.
„Karalius priims jūsų meilę ir pagarbą geltonos gėlės žiedo pavidalu“, – skelbė artimieji.
