Atskleidė, kada bus atidarytas naujas Kauno oro uosto terminalas ir naują skrydžių kryptį

Be to, nuo kitų metų pavasario iš Kauno oro uosto penkis kartus per savaitę vyks tiesioginiai skrydžiai į Latvijos sostinę Rygą.
„Kauno oro uostas plečiasi beveik pusantro karto, terminalas ir spalio mėnesį jau atsidarys, o tai reiškia, kad bus galimybės aptarnauti daugiau nei 2 mln. keleivių“, – trečiadienį žurnalistams teigė viceministras.
„Antra žinutė, kas ypatingai yra aktualu visiems keliaujantiems, tai, kad nuo kitų metų pavasario iš Kauno oro uosto penkis kartus per savaitę bus tiesioginiai skrydžiai į Latvijos sostinę į Rygą ir tai parodo, kad Kauno oro uostas yra ypatingai svarbus ir centrinės Lietuvos gyventojams nebereikės vykti į Vilnių, kad nuskristi į Rygą“, – pridūrė jis.
Lietuvos oro uostai pranešė, kad skrydžius vykdys Latvijos oro bendrovė „Air Baltic“.
„Per Rygą keleiviai turės patogų vieno sustojimo susisiekimą su labiausiai paklausiomis Europos kryptimis, įskaitant Miuncheną, Frankfurtą, Berlyną, Hamburgą, Helsinkį, Stokholmą, Oslą, Kopenhagą, Taliną, Amsterdamą, Paryžių, Briuselį, Londoną, Vieną, Ciurichą ir daugelį kitų“, – pranešime sakė „Air Baltic“ tinklo plėtros viceprezidentas Mantas Vrubliauskas.
Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus teigė, kad skrydžiai prisidės prie Kauno regiono ekonominės plėtros bei turizmo potencialo augimo.
Kauno keleivių terminalas plėtros metu buvo išplėstas į dvi kryptis – pastatant rytinę ir vakarinę dalį. Baigus visus darbus, pokyčiai apims visus tris terminalo aukštus: bus išplėstos bagažo atsiėmimo zonos, didės Šengeno ir ne Šengeno zonos, sukurtos papildomos erdvės keleiviams laukti skrydžių, pavalgyti ar apsipirkti.
„Atlikus visus plėtros darbus – gerokai padidės tiek atvykimo, tiek išvykimo erdvės – bendras terminalo plotas turėtų išaugti daugiau nei pusantro karto – apie 4400 kv. metrų, o atnaujintos infrastruktūros pajėgumai leis aptarnauti iki šešių keleivinių skrydžių per valandą“, – pranešime sakė Lietuvos oro uostų Infrastruktūros plėtros departamento vadovas Arnas Dūmanas.
Keleivių terminalą už 17,7 mln. eurų (be PVM) statė statybų bendrovė „Infes“.
Taip pat šią vasarą baigti modernizacijos darbai Kauno oro uosto automobilių aikštelėje. Atnaujintos jos plotas padidėjo iki beveik 10 tūkst. kv. metrų. Šiuo metu greta terminalo statoma ir daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė, kuri ateityje talpins iš viso daugiau kaip 900 transporto priemonių.
Ilgalaikis Lietuvos oro uostų tinklo plėtros planas taip pat numato, kad iki 2052 metų Kauno oro uoste bus įveiklintos teritorijos, esančios kitoje kilimo-tūpimo tako pusėje nei terminalai, jose plėtojant krovinių pervežimo ir orlaivių remonto ir priežiūros paslaugas.
2024 metais Kauno oro uoste aptarnauta viso 1,4 mln. keleivių – 10 proc. daugiau nei 2023 metais. Toks keleivių srautas viršijo projektinius Kauno terminalo esamus pastato pajėgumus.
