Atveriama „Megos“ ir Manto Petruškevičiaus kurta kalėdinė erdvė „Alisa Stebuklų šalyje“

„Šios pasakos tema labai dekoratyvi, atvira interpretacijoms, leidžianti žaisti proporcijomis, dydžiais, spalvomis, kontrastais. Viso to tikslas – kurti savą logiką turinčią pasaką, iliuziją ir pakylėtą šventinę nuotaiką“, – sakė M. Petruškevičius.
Pasak jo, kalėdinei erdvei kurti pasitelktos detalės nėra atsitiktinės. Šachmatų lenta virtusios centrinės aikštės grindys, daugybe lempučių nusagstytas eglučių miškas, iškilusi paslaptinga pasakų pilis ir nameliai, čia pat augantys didžiuliai rožiniai grybai, nuo lubų besileidžiantys milžiniški pilies raktai ar kišeniniai laikrodžiai bei kt. pasakos motyvai panaudoti nuostabai kelti ir maksimaliam įspūdžiui kurti. Be to, visi jie pasirinkti tokie, kad būtų atpažįstami ir galėtų akimirksniu perkelti lankytojus į pasakų šalį.
„Detalės šiame koncepte yra labai svarbios – jos iškart turi pasakyti, kad žmonės pateko į pasaką „Alisa Stebuklų šalyje“. Kai tinkamai parenki ir suderini dekoro elementus, sužaidi proporcijomis, dydžiais ir spalvomis, atsiranda labai stiprus efektas. Atrodo, kad įžengei į kalėdinę pasaką, kurioje tikrovės taisyklės neveikia, todėl vaikas gali būti žemesnis už čia augantį grybą ar žvakę“, – sakė M. Petruškevičius.
Kalėdinės erdvės „Megoje“ kompozicija techniškai sudėtinga. Jai įrengti prireikė net aštuonių dienų ir beveik 20 žmonių komandos. Dalis šios erdvės dekoro detalių kurtos teatro dailininkų, kitos – atvyko iš užsienio kaip nestandartiniai kroviniai.
Pasak prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovo Laimio Binderio, siekta, kad centrinė aikštė virstų ne tik vizualiai įspūdinga, bet ir emocijas keliančia vieta.
„M. Petruškevičius turi talentą erdvę paversti istorija, todėl sumanę, kad „Alisos Stebuklų šalyje“ pasaka itin tiktų būti perkelta į mūsų pagrindinę šventinę erdvę, būtent Mantui ir patikėjome šį darbą. Norėjome, kad centrinė aikštė žadintų vaikystės prisiminimus, įtrauktų į pasaką ir taptų šventinio Kauno susitikimų vieta. Mantui tai puikiai pavyko – jis sukūrė žadą atimančią erdvę, kuri ne tik itin fotogeniška ir tinkama fotosesijoms ar šeimos bei draugų akimirkoms fiksuoti, bet ir kelia išskirtines emocijas. Šią erdvę savo lankytojams dovanojame minėdami „Megos“ 20-ąjį gimtadienį“, – sakė L. Binderis.
Šventinę nuotaiką „Megoje“ kuria ne tik Alisos tematikos erdvė centrinėje aikštėje, bet ir jau veikianti tradicinė kalėdinė mugė, kursuojantis vaikų pamėgtas traukinukas, organizuojamos šventinės pramogos.
Prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“ kalėdinė miško pasaka „Alisa stebuklų šalyje“ veiks iki sausio 11 d.
