Per audrą nuvirto medis – kam pranešti?

Kur kreiptis, jei matote nuvirtusį medį?
Anot miesto atstovų, nuvirtusio medžio šalinimo tvarka priklauso nuo to, kur medis augo:
Valstybinėje ar savivaldybės žemėje – apie nuvirtusį medį informuokite Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrių el. paštu [email protected]. Bus įvertinta situacija bei nustatytas darbų prioritetas pagal pavojingumą, duomenys perduodami atsakingam rangovui, atliekančiam želdinių tvarkymo darbus;
Prie daugiabučio (kai sklypas suformuotas ir valdomas bendrijos) – kreipkitės į daugiabučio namo administratorių, turintį organizuoti nuvirtusio medžio tvarkymą;
Prie daugiabučio (kai bendrija neturi suformuoto sklypo) kreiptis į daugiabučio namo administratorių kuris surenka trumpą informaciją apie išlaužytus ar išverstus želdinius ir pateikia Aplinkos apsaugos skyriui el. paštu [email protected], adresas, fotonuotraukos dėl želdinių tvarkymo;
Privačiame sklype – nuvirtusio medžio pašalinimą organizuoja sklypo savininkas arba valdytojas pagal LR želdynų įstatymo nuostatas.
Vadovaujantis Kriterijų 2.1. punktu, jeigu dėl audros medis nuvirto, nulūžo ar buvo kitaip sužalotas ir kelia pavojų žmonėms, turtui, statiniams ar eismo saugumui, jo pašalinimo darbai gali būti atliekami nedelsiant, be išankstinio leidimo, jei tai būtina pavojui pašalinti.
Jeigu buvo pašalintas saugotinas želdinys, apie atliktus darbus per 3 darbo dienas reikia raštu informuoti Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrių el. paštu [email protected], nurodant vietą (adresą arba koordinates) ir pateikiant 3 nuotraukas, kuriose būtų užfiksuotas vaizdas prieš atliekant darbus ir iš skirtingų pusių užfiksuotas nukirstas, kitaip pašalintas iš augimo vietos ar intensyviai nugenėtas želdinys.
Svarbu: prieš šalindami medį įsitikinkite, kad jis nekelia papildomo pavojaus žmonėms, pastatams, elektros ar kitoms komunikacijoms.
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