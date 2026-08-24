Audra smogė ir gyvūnų prieglaudai: jūsų pagalba – gyvybiškai svarbi

„Praėjusią parą praūžusi audra Lietuvoje, šį kartą pridarė didelių nuostolių ir mūsų prieglaudėlėje.
Labai džiaugėmės, kai prieš keletą metų pavyko apsitverti visą prieglaudos teritoriją. Tvora prieglaudoje, tai ne grožis, tai – būtinybė dėl gyvūnų ir žmonių saugumo. Tai buvo erdvė, kur mūsų globotiniai galėjo nevaržomi lakstyti ir mėgautis saulės spinduliais po keletą valandų. Šiandien iš tvoros liko tik nuolaužos“, – tai, ką rado po audros, rašė „Lesės“ Kauno skyriaus gyvūnų prižiūrėtojai.
Jie neslėpė apmaudo, mat matyti tokius vaizdus – ypatingai liūdna. Į tvorą buvo sudėta nemažai finansų bei darbo, o viskas subyrėjo tiesiog per vieną vakarą.
Kiekvienas jūsų paaukotas euras mums gyvybiškai svarbus.
„Džiaugiamės tik tuo, kad nenukentėjo nei vienas gyvūnas“, – pridūrė Kauno „Lesė“.
Gyvūnų prieglauda kreipėsi į visus geros valios žmones, kurie gali prisidėti prie tvoros atstatymo tam, kad globotiniai vėl galėtų laivai jaustis lauke.
„Kiekvienas jūsų paaukotas euras mums gyvybiškai svarbus, nes tai mums labai didelė nenumatytų finansų našta. Labai prašome jūsų pagalbos, kad toliau galėtume tęsti savo veiklą“, – pagalbos prašymu į kiekvieno širdį pabandė prisibelsti gyvūnų prižiūrėtojai.
Parama renkama šiais rekvizitais:
VšĮ „Lesė“ Kauno skyrius
Banko sąskaita: LT657044060006186558
Paskirtis: tvorai
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