Bandė pavogti prie parduotuvės paliktą šunį

Tuo metu šunų dresavimo centro „Gabus“ įkūrėja Gabija Vyšniauskaitė-Danušė pasakoja, ką privalu žinoti šunų šeimininkams, kurie nusprendžia savo šunis palikti prie parduotuvių.
Įspėjo miestiečius
„Būkite budrūs ir, jei tik įmanoma, nepalikite savo augintinių pririštų prie parduotuvių“, – įrašą feisbuke tokiais žodžiais pradeda kaunietė.
Ji rašo, kad prie prekybos centro „Pasimatymas“ neblaivi, basomis vaikščiojusi moteris bandė nusivesti prie parduotuvės pririštą šunelį. Pasak įrašo autorės, parduotuvės apsaugos darbuotojas liepė palikti gyvūną vietoje, tačiau išėjusi iš parduotuvės įrašo autorė pamatė, kad neblaivi moteris vis dar vedasi šunį. Paklausus, ką ji daro, moteris teisinosi, kad veda šunį atlikti gamtinių reikalų.
„Laimei, padėjo pro šalį dviračiu važiavęs jaunuolis – jis pasivijo moterį ir pareikalavo šunelį grąžinti ir pririšti atgal. Netrukus iš parduotuvės išėjo tikroji šeimininkė, todėl augintinis saugiai grįžo į savo namus.
Dalinuosi šia istorija ne tam, kad ką nors pasmerkčiau, o tam, kad perspėčiau kitus. Net ir kelioms minutėms paliktas augintinis gali tapti lengvu taikiniu. Saugokime savo keturkojus draugus“, – rašė neabejinga kaunietė.
Neabsoliutina
Kaip iš tiesų turėtų elgtis šunų šeimininkai, kai vaikštant mieste staiga prireikia užsukti į parduotuvę, o namai toli? Ar saugu šunį palikti pririštą prie tam skirto stovo? Kaip dėl to jaučiasi pats augintinis?
Patyrusi dresuotoja G. Vyšniauskaitė-Danušė įprastai klientams sako, kad dėl saugumo nerekomenduoja palikti šuns vieno prie parduotuvės. Anot jos, šunį praeiviai gali išsivesti, bandyti paglostyti, taip išprovokuodami jį įkąsti, ar netgi nunuodyti.
„Tačiau nesu linkusi absoliutinti – kartais pasitaiko situacijų, kai šunį trumpam tenka palikti vieną. Todėl pamokose kalbame, ką daryti, kad tokiais atvejais šuo nepradėtų panikuoti“, – teigia dresuotoja.
Kaip jaučiasi?
Ekspertės teigimu, šunys, palikti prie parduotuvės, jaučiasi skirtingai. Vieniems tai nekelia streso ir jie ramiai laukia, tačiau dauguma, jei nėra iš anksto išmokyti pasilikti tokioje aplinkoje, patiria stresą – vengia kontakto su praeiviais, spraudžiasi į kampą. Dar kiti nuolat loja, jautriai reaguoja į aplinką, bando ištrūkti.
Net jeigu šuo ir atrodo ramus, subtilesni jo kūno kalbos pokyčiai gali parodyti, kad gyvūnas patiria stresą: jis pradeda lekuoti, didėja amplitudė, kuria kreipia galvą į šonus, budrumas, keičiasi kvėpavimo ritmas. Ilgiau paliktas šuo gali pradėti gintis nuo nieko neįtariančių praeivių.
„Mano praktikoje pasitaikė įvairių atvejų: svetimi žmonės pagavo laisvai po daugiabučio kiemą lakstantį šunį, praeivis bandė nusivesti svetimą šunį, o iš antkaklio išsinėręs augintinis įbėgo į parduotuvę.
Pirmasis atvejis, nors ir ne prie parduotuvės, baigėsi gyvūno netektimi – jis niekada nebuvo grąžintas šeimininkams.
Kiti atvejai atsipirko išgąsčiu, kurio buvo galima išvengti. Esame turėję atvejį, kai šuo prie parduotuvės buvo paliktas kelioms valandoms, nes šeimininkas pamiršo, kad apsipirkti išėjo su gyvūnu, ir grįžo namo vienas, o tada nebegalėjo suprasti, kur dingo šuo. Neskubėkime teisti – dėl ligos šeimininkas negalėjo logiškai suvokti situacijos. Vis dėlto pasitaiko ir tokių atvejų“, – pasakoja G. Vyšniauskaitė-Danušė.
Esu prieš šuns palikimą prie parduotuvės dėl paties šuns ir praeivių saugumo, tačiau kartais nutinka netikėtų situacijų – tegul mūsų augintiniai joms būna kiek įmanoma paruošti.
Kaip elgtis?
Kokiais atvejais nederėtų palikti šuns prie parduotuvės? Centro „Gabus“ vadovė teigia, kad, jei tik yra galimybė, einant apsipirkti šunį verta palikti namuose.
„Vis dėlto, jei susiklosto situacija, kai šunį trumpam tenka palikti pririštą, rekomenduočiau kuo daugiau dėmesio skirti prevencijai. Svarbu, kad augintinis būtų su tinkamai sureguliuotu antkakliu ar petnešomis, iš kurių negalėtų išsinerti. Pavadėlis taip pat turėtų būti gana tvirtas. Jei naudojamas automatinis (susitraukiantis) pavadėlis, prie stulpelio reikėtų tvirtinti ne pavadėlio rankeną, o juostelę.
Pavadėlis turėtų būti pririštas taip, kad šuo nepasiektų praeivių ir važiuojamosios kelio dalies. Šuo turi turėti pakabuką su šeimininko duomenimis ir būti čipuotas.
Prieš įeinant į parduotuvę, patarčiau perspėti ir apsaugos darbuotoją, kad jūsų šuo laukia lauke ir tuoj jį pasiimsite.
Apsipirkimas turėtų trukti kiek įmanoma trumpiau. Taip pat reikėtų atsižvelgti į oro sąlygas – nepalikti augintinio ant įkaitusio asfalto, saulėkaitoje. Kaip matote, saugumui užtikrinti reikia pasirūpinti daugybe dalykų, tačiau net ir tai negarantuoja, kad šuo bus saugus“, – akcentuoja kinologijos žinovė.
G. Vyšniauskaitė-Danušė pabrėžia, kad net jei neketinate šuns palikti vieno, vis tiek verta jį mokyti ramiai išbūti vienam. Prireikus augintinis galės palaukti nepatirdamas streso.
„Esu prieš šuns palikimą prie parduotuvės dėl paties augintinio ir praeivių saugumo. Tačiau pasitaiko netikėtų situacijų, todėl pasirūpinkime, kad mūsų šunys joms būtų kuo geriau pasirengę“, – reziumuoja specialistė.
Patyrė didelį šoką
Susisiekus su šunelio šeimininke Kristina (tikras vardas redakcijai žinomas), ji neslėpė, kad situacija prie prekybos centro ją kaip reikiant išgąsdino. Ne ką mažiau išsigando ir pati šunytė Tekila, kuriai trylika metų.
„Patyriau didžiulį šoką. Gyvenu Dainavos mikrorajone dešimt metų ir tai pirmas kartas, kai buvo bandoma pavogti mano šunį“, – vos tramdydama emocijas pasakoja kaunietė.
Kristina tęsia, kad ji į parduotuvę užbėgo vos kelioms minutėms – nusipirkti vandens. Tačiau prie jos priėjęs apsaugos darbuotojas pasiteiravo, ar ne ji lauke paliko šuniuką, mat kita moteris kėsinosi jį nusivesti.
„Mečiau pirkinius ir išbėgau į lauką. Ten jau laukė vyrai, kurie klausė, ar šuo mano, nurodė į nueinančią moterį. Po šio įvykio niekada nebepaliksiu jos – per daug baisu, kad situacija gali pasikartoti“, – atvirai sako Kristina.
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