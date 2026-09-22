Bibliotekoje kauniečiai mokosi drąsiau naudotis technologijomis

Rugsėjo 15–16 d. Ąžuolyno bibliotekoje vykusiuose mokymuose „Išmok naudotis planšetiniu kompiuteriu“ dalyviai susipažino su įrenginio sandara, veikimu, fotografavimo ir filmavimo galimybėmis. Naudodamiesi bibliotekos planšetiniais kompiuteriais jie praktiškai išbandė viešojo transporto, kelionių, vertimo ir kitas mobiliąsias programėles.
Ąžuolyno biblioteka jau ne vienus metus rengia medijų ir informacinio raštingumo mokymus įvairiomis, dalyviams aktualiomis temomis. Todėl vieniems tai buvo pirmoji pažintis su bibliotekos organizuojamais užsiėmimais, o kiti čia savo žinias gilina nuolat.
Temas diktuoja patys lankytojai
Ąžuolyno bibliotekos vyresnioji metodininkė gyventojų mokymams Nemunė Stonkienė pabrėžė, kad šiuolaikinės bibliotekos veikla jau seniai neapsiriboja vien knygomis.
„Matome, kad tokių mokymų poreikis yra didelis: grupės užsipildo, žmonės nori mokytis, o temos nuolat keičiasi“, – sakė N. Stonkienė.
Ji pabrėžė, kad rengiant programas nuolat atsižvelgiama į lankytojų poreikius. Jei per individualias konsultacijas ar užklausas internete nuolat kartojasi tas pats klausimas, bibliotekos darbuotojai parengia atskirą mokymų programą ir kviečia mokytis. Šiuo metu itin daug dėmesio sulaukia dirbtinis intelektas (DI) – su juo vienaip ar kitaip susijusi nemaža dalis naujų temų ir projektinių mokymų.
Anksčiau šie užsiėmimai daugiausia buvo skirti vyresnio amžiaus žmonėms ir senjorams, tačiau dabar mokymai pritraukia vis įvairesnio amžiaus dalyvių. „Prieš porą metų pakeitėme net mokymų pavadinimą – dabar tai mokymai suaugusiesiems“, – pasakojo N. Stonkienė.
Dalyviai ateina čia ne dėl atestato ar pažymėjimo – jie paprastai jau žino, ko nori išmokti, ir yra labai motyvuoti.
„Kartais artimieji viską paruošia kompiuteryje, todėl namuose pakanka paspausti vos vieną mygtuką. Tačiau prie kito kompiuterio mygtukai jau yra kitur. Pasikeitus aplinkai žmogus nebežino, ką daryti, ir nebedrįsta bandyti“, – aiškino N. Stonkienė.
Todėl moteris pasidalijo, kad svarbiausia dalyviams suteikti savarankiškumo ir galimybę viską išbandyti praktiškai, nebijant suklysti. Ne mažiau reikšmingas ir bendruomeniškumas – siekiama, kad lankytojai mokymuose jaustųsi jaukiai, bendrautų ir priimtų vieni kitus.
Mokytis niekada nevėlu
Pirmą kartą mokymuose dalyvavusi Lina pasakojo informaciją apie juos radusi internete, kur nuolat seka bibliotekos skelbiamas naujienas. Kadangi moteris dirba, dalyvauti darbo metu vykstančiuose užsiėmimuose jai pavyksta ne visada.
„Kai atsirado galimybė, iš karto užsirašiau. Labiausiai žavi, kad šie mokymai – nemokami. Savo žiniomis negaliu lygintis su jaunimu, tačiau mokytis niekada nereikia nustoti. Biblioteka tam puiki vieta“, – sakė Lina.
Ji tikėjosi sužinoti apie iki šiol nežinomų išmaniųjų įrenginių funkcijas, kurias galėtų pritaikyti tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime.
Mokymus jau daugiau nei metus lankanti Aušra sakė besistengiant išnaudoti visas galimybes tobulinti skaitmeninius įgūdžius. Individualia veikla užsiimanti ir namuose savarankiškai dirbanti moteris pastebi, kad technologijų pokyčiai reikalauja nuolat atnaujinti žinias.
„Keičiasi telefonai ir kompiuteriai, labai greitai į kasdienybę įsilieja DI, kyla saugumo iššūkių naudojantis elektroniniu banku ir socialiniais tinklais. Reikia žinių, kad įrenginiais būtų galima ne tik naudotis, bet ir daryti tai saugiai. Mokytis verčia pats gyvenimas ir noras eiti į priekį, neignoruojant technologijų ir naujovių“, – teigė Aušra.
Tokiuose planšetinių kompiuterių mokymuose ji dalyvavo ir praėjusiais metais, tačiau nusprendė pakartoti. Moteris aiškino, kad technologijos sparčiai keičiasi, o naujai įsigytas telefonas turi daug panašumų su planšetiniu kompiuteriu, todėl ji čia atėjo atnaujinti žinių.
Mokinio suole – buvusi mokytoja
Tarp nuolatinių mokymų dalyvių – senjorė Laima, anksčiau dirbusi informatikos mokytoja. Moteris teigė, kad, nustojus dėstyti, jos gyvenime liko tuščia vieta, todėl įdomūs kursai padeda neprarasti ryšio su mėgstama sritimi.
„Mano tikslas nėra plėsti žinias – noriu jas gilinti. Puikiai naudojuosi „Instagram“, „TikTok“, „Facebook“ ir kitomis socialinėmis medijomis. Dabar mane domina DI galimybės, pvz., kaip jam padedant kurti vaizdo įrašus“, – sakė Laima.
Net ir turėdama informatikos žinių, ji tikino per užsiėmimus visada sužinanti ką nors naudingo. Mokymus senjorė vertina ne tik kaip galimybę tobulėti, bet ir kaip malonų laiko praleidimo būdą.
„Dabar, kai esu pensijoje, einu ten, kur kaifuoju ir kur man gera. Todėl esu čia, man čia patinka“, – šypsojosi Laima.
Svarbiausia – kritinis mąstymas
Mokymus vedanti Ąžuolyno bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Daina Bandaravičiūtė pastebėjo, kad lankytojams dažniausiai prireikia praktiškai kasdienybėje pritaikomų žinių.
„Žmonės nori išmokti naudotis elektroniniu banku, pateikti įvairias deklaracijas, sumokėti mokesčius. Šie mokymai skirti planšetiniams kompiuteriams, tačiau dalis jų funkcijų yra ir išmaniuosiuose telefonuose, todėl įgytas žinias galima pritaikyti naudojantis savo telefonu“, – aiškino D. Bandaravičiūtė.
Įprastai mokymų grupę sudaro iki penkiolikos žmonių, tačiau šį kartą priimta dešimt dalyvių – tiek biblioteka turi mokymams skirtų planšetinių kompiuterių. Laisvų vietų dažnai nelieka vos paskelbus kito mėnesio užsiėmimus.
Bibliotekininkė kalbėjo, kad dalyviai neretai pasakoja, kaip vaikai ar anūkai jiems labai greitai parodė, ką reikia paspausti, tačiau informacijos nepavyko nei įsiminti, nei tinkamai suprasti. Bibliotekoje tą patį veiksmą galima ramiai pakartoti ir įtvirtinti.
„Naudojantis technologijomis turi veikti kritinis mąstymas – būtina žinoti, kaip tai daryti saugiai. Mokymai gali padėti užtikrinti saugumą“, – pabrėžė D. Bandaravičiūtė.
Medijų ir informacinio raštingumo mokymai Ąžuolyno bibliotekoje rengiami kiekvieną mėnesį, tačiau jų vietų skaičius ir temos kinta pagal lankytojų poreikius. Norintys dalyvauti kituose užsiėmimuose kviečiami sekti bibliotekos skelbiamą informaciją ir registruotis iš anksto.
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