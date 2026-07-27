Buvusio LSMU Kauno ligoninės komplekso miesto centre laukia pokyčiai

Išskirtinis kompleksas
Kvartalas, esantis prie pat Nepriklausomybės aikštės – viena iš nedaugelio tokio masto teritorijų Laisvės alėjos prieigose. Miesto taryba joje esančius objektus įtraukė į Parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų NT daiktų sąrašą.
Savivaldybė ėmėsi iniciatyvos minėtą kompleksą atgaivinti bemaž prieš pusantrų metų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno ligoninės centro padaliniui persikėlus į naujas, už miesto pinigus pastatytas ir įrengtas, gydymo patalpas Šilainiuose.
„Vienybės aikštė, Studentų skveras, Laisvės alėja ir jos prieigos ūžia nuo žmonių. To paties sieksime ir greta Nepriklausomybės aikštės – buvusiame LSMU Kauno ligoninės komplekse tarp Laisvės alėjos ir Vytauto prospekto.
Centre esantis kvartalas neturi nykti, likti uždaras ir nenaudojamas. Jį planuojama parduoti viešame aukcione ir įveiklinti. Kad tam potencialo itin daug, pritarė vystytojai bei nepriklausomi ekspertai. Jie čia mato erdves viešbučiams, restoranams, komercinėms patalpoms ir kitoms miestiečiams patrauklioms veikloms bei paslaugoms“, – sako miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Visas Kauno miesto savivaldybei priklausantis turtas parduodamas viešo aukciono būdu, naudojantis valstybine elektroninių varžytynių sistema: evarzytines.lt. Ši platforma prieinama visiems ir užtikrina skaidrų pardavimo procesą, o turtas nuperkamas už didžiausią pasiūlytą kainą.
Žingsnis po žingsnio artėjame prie šio komplekso konversijos.
Ruošiamasi pardavimui
Kvartalo tolesnis pritaikymas savivaldybės funkcijoms reikalautų reikšmingų investicijų ir nebūtų racionalus ekonominiu požiūriu. Remiantis šiomis aplinkybėmis, parengtos išvados galimybių studijoje kaip optimaliausią sprendimą rekomenduoja viso komplekso pardavimą.
„Kiek anksčiau atvirai diskusijai sukvietėme visus vystytojus, diskutavome, kaip būtų galima atnaujinti šią teritoriją. Aptarę visus rūpimus klausimus ėmėmės laikui imlių planavimo procedūrų. Turime viziją, detalųjį planą, todėl dabar laukia aukcionas, kuris bus vykdomas įstatymų numatyta tvarka.
Žingsnis po žingsnio artėjame prie šio komplekso konversijos. Toliau bus rengiami visi turto pardavimo procedūrai įgyvendinti būtini dokumentai“, – tikina Kauno savivaldybės vyr. architektas Gedeminas Barčauskas.
Į planuojamą parduoti 1,7 ha teritoriją patenka ligoninė, poliklinika, administraciniai ir ūkiniai pastatai, transformatorinė, garažai, rūsys, kiemo statiniai ir gyvenamasis namas.
Kauno savivaldybė, aukcione sudarydama patrauklias sąlygas investuotojams, tuo pačiu numatys ir tam tikrą garantą miestui – verslo įsipareigojimą nepaversti teritorijos „vaiduokliu“.
Didžiulis potencialas
Buvusio Kauno ligoninės komplekso konversija, greta tvarkomo Vytauto parko ir Žaliakalnio infrastruktūros, būtų tarp svarbiausių pokyčių miesto centre. Laisvės alėją, Nepriklausomybės aikštę ir Vytauto prospektą jungianti teritorija neabejotinai turi potencialo tapti traukos tašku bei sustiprinti Kauno turizmo ir verslo pozicijas.
Pagal parengtą teritorijos vystymo koncepciją, buvusios Kauno ligoninės teritoriją numatoma pertvarkyti į daugiafunkcį miesto kvartalą. Jame galėtų atsirasti gyvenamosios paskirties, komercinės, viešosios ir bendro naudojimo erdvės.
Plėtra orientuota į darnų teritorijos integravimą ir Naujamiesčio urbanistinę struktūrą, atkuriant perimetrinį užstatymą, formuojant kokybiškas viešąsias erdves ir sudarant sąlygas privačioms investicijoms.
Savivaldybės administracija apie artėjančio aukciono sąlygas ir preliminarias datas informuos atskirai.
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