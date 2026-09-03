Dėl Raudondvario dvaro istorijos Kauno rajono administracija tiria du darbuotojus

„Direktoriaus įsakymas yra parengtas dėl komisijos sudarymo gavus informaciją tiek žodžiu, tiek raštu, ir komisija šiuo metu dirba“, – ketvirtadienį vykusiame Kauno rajono Antikorupcijos komisijos posėdyje teigė savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris.
„Komisija dirbs dėl dviejų administracijos darbuotojų veiksmų – tai Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja ir Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė (...). Tie (asmenys – BNS), kurie buvo minėti tyrime“, – pabrėžė jis.
Kauno rajono savivaldybės Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja yra premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė.
LRT Tyrimų skyrius rugpjūčio viduryje paskelbė, jog A. Sinkevičienei grįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove ji tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius.
Anot tyrimo, taip pat Raudondvario dvare A. Sinkevičienė puse etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję.
Pati A. Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką bei taip pat tvirtina, kad viešumoje paskleista informacija yra netiksli.
Savo ruožtu premjeras neigia, kad jo žmonos karjeros sėkmė susijusi su jo pareigomis, pabrėždamas, jog sutuoktinė Kauno rajono savivaldybėje pradėjo dirbti dar iki porai susituokiant.
Nacionalinio transliuotojo tyrimas taip pat parodė, kad dar prieš kelis mėnesius Raudondvario dvare darbavosi ir Kauno rajono mero socialdemokrato Valerijaus Makūno sutuoktinė Aurelija.
Dvare dirba ir mero patarėja Loreta Navakauskienė bei jos sutuoktinis, taip pat švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime Jūratė Kuzmickaitė, ilgametės dvaro direktorės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti su valdančiaisiais socialdemokratais susiję asmenys.
Anot M. Rikterio, dvare dirbantis personalas nepatenka į tyrimo apimtį, nes šis negali liesti kitų įstaigų darbuotojų.
Jo teigimu, tyrimo komisijai vadovauja savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, jos nariais taip pat paskirti specialistai iš kitų skyrių.
Antikorupcijos komisijos narė, konservatorė Gintarė Grybauskaitė-Kaminskienė atkreipė dėmesį, kad savivaldybės administracijos vykdomo tyrimo nepriklausomumu galima abejoti, nes tiriami tos pačios administracijos darbuotojai.
„Paprastai tariant, aš, kaip tarybos narė, nenorėčiau, kad gautume modelį: patys padarėme sprendimus, patys save išsityrėme ir patys pasakėme, jog viskas gerai“, – sakė ji, siūlydama į darbo grupę įtraukti ir opozicijos atstovus iš Antikorupcijos komisijos.
M. Rikteris atsakė, kad toks pasiūlymas pirmiausia reikalauja teisinio vertinimo, nes administracijos direktorius negali sudaryti darbo grupės, į kurią įeitų tarybos nariai.
Antikorupcijos komisija taip pat nutarė raštu kreiptis į Raudondvario dvarą prašant suteikti patvirtintą darbuotojų sąrašą su pareigybėmis, viešųjų pirkimų planus, darbo užmokesčio ir kitus dokumentus.
Papildomai paprašyta pateikti konkrečius darbo užmokesčio žiniaraščius, kuriuose būtų nurodyta kiekvieno darbuotojo pavardė, pareigos, dirbtų valandų skaičius, atlyginimas, priedai ir priemokos.
Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Jo biudžetas siekia apie 4 mln. eurų.
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