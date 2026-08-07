Dėl techninių ir operacinių priežasčių parą vėlavo skrydis iš Kauno į Londoną

LTOU atstovės Rūtos Asadauskaitės duomenimis, trečiadienį, 21 val., planuotas minėto vežėjo skrydis iš pradžių nukeltas į 23 val., keleiviai apie tai buvo informuoti iki atvykimo į oro uostą.
„Kaune nusileidus orlaiviui, oro vežėjas atliko papildomus techninius vertinimus ir nustatė, kad orlaiviui reikalingi techninės priežiūros darbai, todėl apie 1 val. buvo priimtas sprendimas skrydį perkelti į kitą dieną“, – nurodė oro uostų atstovė.
Jos žiniomis, kol buvo laukiama galutinio vežėjo sprendimo, keleiviams informaciją teikė antžeminio aptarnavimo kompanija.
„Šiandien pakaitinis skrydis vėlavo išskristi dėl operacinių priežasčių, tačiau šiuo metu keleiviai jau pakeliui į Londoną“, – sakė R. Asadauskaitė.
Jos teigimu, keleiviams laukiant sprendimo dėl skrydžio, veikė prekybos ir maitinimo vietos, taip pat Kauno oro uostas dalijo vandenį.
„Vežėjui paskelbus, kad skrydis perkeliamas į rugpjūčio 6-ąją, keleiviai buvo išleisti iš sterilios zonos, jiems grąžintas registruotas bagažas, oro bendrovė, kaip įprasta, pasiūlė pasirinkti kompensaciją pagal taikomas procedūras“, – nurodė LTOU atstovė.
Pirmasis apie tai pranešė „15min“ naujienų portalas. Jam vienas iš keleivių skundėsi informacijos stygiumi, ilgu laukimu oro uoste.
Kauno oro uosto duomenimis, „Wizz Air“ lėktuvas į Londoną ketvirtadienį išskrido apie 21.20 val., po to, kai buvo atidėtas trims valandoms.
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