Europiniai projektai keičia Kauno rajono veidą: investicijos į žmones, bendruomenes, tvarią ateitį

Šiuos pokyčius iš dalies formuoja ES fondų investicijos, padedančios 2021–2027 m. laikotarpiu įgyvendinti aštuoniolika regioninių projektų, kurių bendra vertė siekia daugiau kaip 54 mln. eurų. Šios investicijos keičia rajono veidą, kurdamos patogesnę, modernesnę ir tvaresnę gyvenamąją aplinką daugiau nei 118 tūkst. gyventojų.
„ES investicijos Kauno rajonui suteikia galimybę sistemingai spręsti infrastruktūros, švietimo, socialinių paslaugų ir aplinkosaugos klausimus. Tai ilgalaikės vertės kūrimas – mūsų gyventojų gerovei, bendruomenėms stiprinti ir regiono konkurencingumui“, – teigė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
Švietimas – ilgalaikių pokyčių pagrindas
Augantis gyventojų skaičius ir sparčiai besiplečiančios gyvenvietės kelia naujų iššūkių švietimo infrastruktūrai, todėl Kauno rajono savivaldybė kryptingai investuoja į ugdymo paslaugų plėtrą. Nuo naujų darželių ir mokyklų iki daugiafunkcių centrų – šie projektai ne tik sprendžia vietos poreikius, bet ir stiprina bendruomeniškumą.
Vienas pavyzdžių – Šlienavos pagrindinės mokyklos darželio rekonstrukcija. Atnaujintas darželis nuo šių metų rugsėjo priėmė 76 vaikus. Pastatas visiškai perplanuotas – įrengtos penkios modernios grupės su miego, žaidimų, persirengimo ir maisto ruošimo zonomis. Kiekvienoje grupėje – nauji baldai, interaktyvios lentos, ekranai ir šiuolaikinės ugdymo priemonės, padedančios kurti inovatyvią mokymosi aplinką. Pastatas pritaikytas žmonėms su negalia, įdiegtos modernios šildymo, vėdinimo sistemos ir atsinaujinančiosios energijos įranga.
Sensorinė aplinka, terapinės šviesos, žaidimų ir edukacinės aikštelės, pavėsinės ir moderni inžinerinė įranga kuria erdvę, kurioje vaikai gali mokytis, žaisti ir pažinti pasaulį saugioje, kūrybiškoje aplinkoje.
Domeikavos pradinė mokykla – augančiai bendruomenei
2024 m. rudenį pradėtos naujos Domeikavos pradinės mokyklos statybos – vienas svarbiausių investicinių projektų sparčiai besiplečiančioje gyvenvietėje. Čia iškils modernus 2 200 kv. m ploto pastatas, pritaikytas 480 mokinių ugdyti.
Mokykloje suplanuota dvidešimt pradinio ugdymo klasių, informatikos, anglų kalbos, tikybos, pagalbos mokiniui specialistų kabinetai ir universali salė, pritaikyta mokiniams maitinti, sporto veikloms ir bendruomenės renginiams.
Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta aplinka – įrengtos automobilių ir dviračių aikštelės, pasodinti želdynai, atskirsiantys mokyklą nuo intensyvaus eismo ir pagerinantys aplinkos kokybę.
Statybų pabaiga planuojama 2026 m. rudenį, o bendra projekto vertė – daugiau kaip 4 mln. eurų. Ši mokykla taps ne tik ugdymo įstaiga, bet ir bendruomenės centru, subursiančiu Domeikavos šeimas ir skatinsiančiu vietos tapatumą.
Raudondvario gimnazijos modernizavimas – investicija į kokybę
Vienas didžiausių švietimo infrastruktūros projektų – Raudondvario gimnazijos modernizavimas, kurio vertė siekia beveik 15 mln. eurų, iš jų 10,2 mln. eurų – ES fondų parama.
Projektas įgyvendinamas dviem etapais: bus rekonstruotas esamas pastatas ir pastatytas naujas priestatas. Po atnaujinimo gimnazija galės priimti iki 1 120 mokinių. Joje numatyta įrengti 38 klases, sporto ir aktų sales, biblioteką, valgyklą, naujus inžinerinius tinklus ir automobilių stovėjimo aikštelę su 73 vietomis.
Projektas padės spręsti švietimo paslaugų prieinamumo netolygumus regione. Atnaujinta gimnazija taps šiuolaikiška, įtraukiajam ugdymui pritaikyta erdve, užtikrinsiančia aukštą mokymosi kokybę ir saugią aplinką. Darbus planuojama užbaigti 2027 m.
Užliedžių daugiafunkcis centras – šiuolaikinio ugdymo židinys
Sparčiai augant Užliedžių gyvenvietei, čia kuriama moderni švietimo erdvė, atitinkanti šiuolaikinio ugdymo poreikius. Prie esamo daugiafunkcio centro bus statomas priestatas, kuris iš esmės išplės ugdymo galimybes ir pagerins paslaugų prieinamumą.
Naujajame pastate planuojama įrengti 14–15 mokymo kabinetų, sporto salę, STEAM laboratoriją, specialistų ir neformaliojo ugdymo erdves. Tai ne tik papildomos klasės, bet ir naujos galimybės vaikams tyrinėti, kurti, bendradarbiauti. Moderni infrastruktūra bus aprūpinta nauja įranga, baldais, technika, o sutvarkyta aplinka taps patogia ir saugia vieta kasdieniam mokymuisi.
Įgyvendinus projektą, Užliedžių daugiafunkcis centras galės priimti 500 vaikų – tai reikšmingas žingsnis užtikrinant ugdymo vietų prieinamumą augančiame Kauno rajono pakraštyje.
Projekto vertė – 6 mln. eurų, o darbus planuojama užbaigti 2027 m. pabaigoje.
Investicijos, kuriančios ateitį
Šiandien Kauno rajonas tampa regionu, kuris ne tik sparčiai plečiasi, bet ir kuria kokybišką, žmogui palankią ateitį. Šie projektai keičia ne tik rajono infrastruktūrą, bet ir požiūrį į viešąsias paslaugas. Kauno rajonas investuoja ten, kur poveikis yra ilgalaikis – į vaikus, šeimas ir bendruomenes.
„Kai investicijos paliečia žmonių gyvenimus, jos įgauna tikrą prasmę. Kuriame rajoną, kuriame gera gyventi, augti ir dirbti – tai mūsų svarbiausias tikslas“, – sakė meras V. Makūnas.
