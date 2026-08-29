Fizinė ir emocinė sveikata – raktas į sėkmę

Kauno rajonas išlieka auganti savivaldybė – šiais mokslo metais ugdymo įstaigose mokysis 16 596 vaikai, o ugdymo procesą užtikrins 1 360 pedagogų. Nuosekliai gerinant ugdymo kokybę, plečiant švietimo pagalbą ir investuojant į infrastruktūrą, vis svarbesnis klausimas, kaip mokykloje jaučiasi pats vaikas. Būtent todėl šių metų konferencijos dėmesio centre – fizinė ir emocinė sveikata kaip viena svarbiausių vaiko augimo ir sėkmės prielaidų.
Konferencijoje dalyvavo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ir viceministras Giedrius Grybauskas, Kauno rajono savivaldybės tarybos nariai, įvairių institucijų atstovai ir gausiai susirinkusi rajono švietimo bendruomenė.
Sveikindama konferencijos dalyvius R. Popovienė pabrėžė, kad, keičiantis technologijoms, darbo rinkai ir visuomenės lūkesčiams, keičiasi ir mokykla, tačiau išlieka esminiai dalykai – vaiko poreikis būti suprastam ir mokytojo darbo svarba.
„Ne mokykla viena viską turi padaryti – ir visuomenė, ir tėvai, ir visa bendruomenė turime dirbti taip, kad būtų pasitikėjimas mokykla ir pagarba mokytojui. Pasitikėjimas profesionalumu yra svarbiausia“, – sakė ministrė.
Ekranai, judėjimo stoka ir emocinė sveikata – trys pagrindiniai iššūkiai, kurie tiesiogiai veikia vaiko sveikatą.
R. Popovienė tarp svarbiausių švietimo prioritetų išskyrė lygias galimybes kiekvienam vaikui gauti kokybišką ugdymą, mokymąsi visą gyvenimą, sveikatą ir fizinį aktyvumą. Ji taip pat pasidžiaugė Kauno rajono savivaldybės sprendimais švietimo srityje ir iniciatyvomis, skatinančiomis fizinį aktyvumą ir sportą.
Apie fizinės ir emocinės sveikatos svarbą kalbėjo ir Kauno rajono meras V. Makūnas. Pasak jo, šiandienos vaikai auga sparčiai besikeičiančioje aplinkoje – skaitmenizacija, socialiniai tinklai ir dirbtinio intelekto plėtra keičia ne tik mokymosi procesą, bet ir vaikų bendravimą, laisvalaikį, kasdienius įpročius.
„Ekranai, judėjimo stoka ir emocinė sveikata – trys pagrindiniai iššūkiai, kurie tiesiogiai veikia vaiko sveikatą. Todėl sveikas, fiziškai aktyvus žmogus visais gyvenimo etapais turi būti viena svarbiausių savivaldybės politikos krypčių“, – akcentavo meras.
Kauno rajone tam kuriamos vis platesnės galimybės – investuojama į sporto infrastruktūrą, fiziniam aktyvumui palankias erdves ir paslaugų plėtrą. Sveikos gyvensenos įpročiai formuojami nuo mažens: darželiuose ir mokyklose skatinamas fizinis aktyvumas, vykdomos plaukimo programos, organizuojamos aktyvios pertraukos, sporto varžybos, vasaros stovyklos ir kitos iniciatyvos.
Tačiau vien sukurti galimybių nepakanka – svarbu paskatinti vaikus ir suaugusiuosius jomis naudotis. Tai buvo viena pagrindinių renginio diskusijų krypčių.
Konferencijoje ne mažiau dėmesio skirta emocinei sveikatai. Kauno rajone mokiniams, tėvams ir pedagogams vykdomos psichologinio atsparumo, emocijų valdymo, priklausomybių prevencijos ir kitos sveikatinimo veiklos, prie kurių prisideda Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras, Sporto centras ir Pedagoginė psichologinė tarnyba.
Taip pat aptarti ir Kauno rajono mokinių gyvensenos tyrimų rezultatai, kalbėta apie fizinio aktyvumo stoką, laiką prie ekranų, miego trūkumą, emocinę savijautą ir saugumo jausmą mokykloje.
Tikslas aiškus – ne tik kurti modernią švietimo infrastruktūrą ir siekti gerų akademinių rezultatų, bet ir auginti sveiką, fiziškai aktyvų, emociškai atsparų žmogų.
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