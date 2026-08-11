Futbolo sirgaliams – padidintas dėmesys

Antradienį vakare, 20 val., Dariaus ir Girėno stadione Kaune „Kauno Žalgiris“ žais UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos rato atsakomąsias rungtynes prieš Zagrebo „Dinamo“.
Zagrebo „Dinamo“ sirgaliai, žinomi kaip „Bad Blue Boys“ (BBB), visame pasaulyje garsėja itin audringu palaikymu, griežta ultra kultūra ir dažnais skandalais.
Aršūs futbolo fanai Kauno policijai – ne naujiena. Šiandien viešajai tvarkai užtikrinti mestos padidintos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pajėgos.
Patogiai Laisvės alėjos kavinėse įsitaisiusius svečius iš Zagrebo stebi akylos Kauno pareigūnų akys.
BBB laikoma viena pavojingiausių ir agresyviausių futbolo chuliganų grupuočių Europoje, dažnai įsiveliančia į masines muštynes su varžovų fanais ar policija.
Gabrieliaus Vėjo Muižio vaizdo įrašas.
1990 m. jų sukeltos masinės riaušės rungtynėse prieš Belgrado „Crvena Zvezda“ yra laikomos simboline Jugoslavijos karo pradžia.
Tribūnose jie demonstruoja įspūdingus vizualinius pasirodymus (tifo), naudoja daug pirotechnikos ir palaiko komandą kurtinančiomis skanduotėmis visas 90 minučių. Grupuotė atvirai deklaruoja kraštutines dešiniąsias, nacionalistines pažiūras.
Kauno policijos duomenimis, kol kas jokių incidentų neužfiksuota. „Dinamo“ fanai tiesiog mėgaujasi lietuvišku maistu ir gėrimais.
Policija atmetė ir pasklidusį gandą, neva „Kauno Akropolio“ lankytojų evakuacija susijusi su futbolo sirgaliais. Anot policijos atstovės spaudai Odetos Vaitkevičienės, „Akropolyje“ suveikė priešgaisrinė informavimo sistema. Buvo pradėta evakuacija, tačiau paaiškėjo, kad įvyko techninė klaida.
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