„Gal kažkuris žalgirietis vėliau taps ugniagesiu?“: amfiteatre – neeilinis reginys

Neeilinė popietė
Saulėtą penktadienio popietę kauniečiai pastebėjo, kad į Senamiestį važiuoja ugniagesių gelbėtojų brigados. Smalsumo vedini miestiečiai stabtelėjo netoli Vytauto bažnyčios esančiame amfiteatre, kur Kauno PGV specialistai jau buvo paruošę programą, leidžiančią tiek žalgiriečiams, tiek ir kitiems iš arčiau susipažinti su jų darbu.
Pratybų organizatoriai tikino, kad stengiasi kuo dažniau eiti į viešas erdves, rodyti gelbėjimo operacijas. Taip gelbėtojai turi progą pasitreniruoti, patobulinti įgūdžius, tačiau kartu visuomenė supažindinama ir su šia profesija. Būtent šį kartą tokią patirtį gavo žalgiriečiai.
„O gal kažkuris žalgirietis vėliau taps ugniagesiu? – juokais kalbėjo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patarėjas Remigijus Stukas, jau ne juokais pridūręs, kad bendradarbiavimas su Kauno „Žalgiriu“ yra ypatingai svarbus, nes arenoje ir stadione vyksta masiniai renginiai, todėl tai proga visiems atnaujinti žinias, kaip, nelaimės atveju, galima padėti. – Dideliuose objektuose jau viskas būna išdirbta, pažymėti evakuacijos keliai, bet juk ten sausakimšai žiūrovų būna, tad kiekvienas turi žinoti, kaip elgtis, ką daryti, kaip nepanikuoti ir neprarasti budrumo. Todėl ir svarbu, kad su gelbėtojų darbu susipažintų kuo daugiau žmonių“.
Žalgiriečiai turi žinoti, kaip susikomplektuoti išvykimo krepšį.
Jis įsitikinęs, kad kuo daugiau žmonių žinos, kaip suteikti pagalbą, kaip gesinti gaisrus, tuo daugiau gyvybių bus galima išgelbėti.
Įvairios užduotys
Tad Nemuno pakrantėje pademonstruotas į eismo įvykį patekęs automobilis. Kauno „Žalgirio“ komandai pristatyta, kaip gelbėtojai ne tik gesina užsiliepsnojusią transporto priemonę, bet ir kaip iš metalo gniaužtų vaduojamas sužeistasis.
„Norėjome Kauno „Žalgirio“ organizacijai parodyti, ką mes veikiam, kokią techniką naudojam. Mes budim visą parą, gelbėtojai visada pasiruošę padėti, tad būtinas geras pasirengimas. Be to, ir žalgiriečiai turi žinoti, kaip susikomplektuoti išvykimo krepšį, kas jame turi būti, kad 72 val. jie galėtų savimi pasirūpinti“, – apie tai, ką paruošė žalgiriečiams, pasakojo Kauno PGV viršininkas Vidas Barauskas.
Susirinkusiems Kauno PGV taip pat pademonstravo, kaip dirba narai ir gelbėja Nemuno srovės nešamus žmones. Žalgiriečiai taip pat galėjo ir patys išbandyti tam tikrą techniką, pažiūrėti, ar jų fizinis pasiruošimas leistų, pavyzdžiui, pasinaudoti pneumatinėmis žirklėmis, kuriomis karpomi automobiliai.
Bendradarbiavimo prasmė
Kauno „Žalgirio“ klubo prezidentas Paulius Jankūnas taip pat matė prasmę bendradarbiauti su įvairiomis specialiosiomis tarnybomis, nes jos padeda užtikrinti saugumą ypač didelių renginių metu. Todėl visiems sveika kartais atnaujinti žinias, pasisemti naujų patirčių, kad ir ateityje viskas toliau sklandžiai vyktų.
„Tikimės daug sužinoti apie ugniagesių darbą, nes tai žmonės, kurie atlieka didelius darbus ir yra visada pasiruošę. Sporte taip pat labai svarbus pasiruošimas, todėl ir žaidėjams naudinga tokia patirtis, galbūt bus kokia situacija, kai kažkam reikės pagalbos.
Aplink Kauno „Žalgirio“ komandą yra ir kitos komandos, kurios rūpinasi renginiais, saugumu, todėl žmonės, atėję į areną, turi geriausią patirtį. Žinoma, per tiek metų jau išdirbti visi priešgaisrinės saugos algoritmai, tačiau visiems naudinga atnaujinti žinias“, – kalbėjo P. Jankūnas.
Į PGV atstovų pašmaikštavimus, kad sportininkai, baigę karjerą, galėtų tapti ugniagesiais „Žalgirio“ klubo prezidentas taip pat sureagavo su humoru, neatmesdamas tokios galimybės.
„Kodėl gi ne, nereikėtų tokių aukštų kopėčių, galėtų ranką ištiesę antrą aukštą pasiekti“, – juokavo P. Jankūnas.
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