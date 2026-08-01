Garliavoje nutiesti „Dainų tiltai“

Festivalyje dalyvavo vienuolika kolektyvų iš Kaišiadorių, Kėdainių, Ukmergės, Prienų, Vilkaviškio, Tauragės, Elektrėnų, Jonavos, Kauno miesto ir Kauno rajono.
Kauno rajonui atstovavo du kolektyvai: Garliavos neįgaliųjų draugijos moterų vokalinis ansamblis „Šarma“ ir Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto vokalinis ansamblis „Ežiuolė“. Abiem kolektyvams vadovauja Violeta Traškevičienė.
Pasveikinti festivalio dalyvių ir perduoti jiems Kauno rajono mero Valerijaus Makūno padėkas atvyko savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris, jo pavaduotoja Rūta Černiauskienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė.
Savivaldybės atstovai festivalio dalyviams linkėjo, kad muzika ir toliau juos vienytų, stiprintų bendrystę ir dovanotų kuo daugiau prasmingų susitikimų ir gerų emocijų.
Garliavos sporto centre skambėjo romansai, lietuvių estradinės ir liaudies dainos, o nuotaikingi atlikėjai sukosi ir šokio ritmu.
Festivalio iniciatorius Garliavos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Eugenijus Senovaitis dėkojo visiems dalyviams ir džiaugėsi, kad prieš šešerius metus kilusi idėja organizuoti festivalį „Dainų tiltai“ ne tik gyva, bet šis renginys tapo jau tradiciniu Pakaunėje.
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