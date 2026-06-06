 Garliavoje praūžė trečiasis Ažuolų žydėjimo festivalis

Garliavoje praūžė trečiasis Ažuolų žydėjimo festivalis

2026-06-06 17:55 diena.lt inf.

Gegužės 28–31 d. Garliavoje jau trečią kartą surengtas Ąžuolų žydėjimo festivalis, subūręs gyventojus ir miesto svečius į keturias dienas trukusią kultūros, bendrystės ir pramogų šventę.

Gausa: festivalio scenoje kolektyvas keitė kolektyvą.
Gausa: festivalio scenoje kolektyvas keitė kolektyvą. / A. Rimdžiūtės nuotr.

Festivalio metu įvairiose miesto erdvėse vyko koncertai, edukacijos, sportinės veiklos, kūrybiniai užsiėmimai, mugės ir pasirodymai visai šeimai, o pagrindiniu šventės simboliu tapęs ąžuolas kvietė puoselėti bendruomeniškumą ir ryšį su gamta.

Šimtmečio parke Ąžuolinės mylios bėgime varžėsi šeimos, šurmuliavo edukacijų ir prekybininkų mugė, vyko vaikų ir jaunimo koncertas „Gilės ir Giliukai“, iliuzionisto pasirodymas, respublikinis liaudies šokių kolektyvų festivalis „Atidarykim vartelius“ ir vakarinis koncertas, kuriame pasirodė atlikėjas Tauras bei grupės „Zygga“ ir „Biplan“.

Ypatingu festivalio akcentu tapo Garliavos Švč. Trejybės parapijos 200 metų jubiliejaus minėjimas.

Ypatingu festivalio akcentu tapo Garliavos Švč. Trejybės parapijos 200 metų jubiliejaus minėjimas. Šv. Mišios, tituliniai atlaidai, agapė ir koncertinė programa subūrė parapijos bendruomenę ir svečius bendrai maldai, susitikimams ir prasmingam istorinės sukakties paminėjimui.

Keturias dienas vykęs Ąžuolų žydėjimo festivalis, kuriame susipynė kūryba, sportas, muzika ir bendruomenės tradicijos, kvietė gyventojus ir miesto svečius dalyvauti įvairiose veiklose ir kartu pasitikti vasarą.

Šiame straipsnyje:
Garliava
Ąžuolų žydėjimo festivalis
Kauno rajono diena

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