„Geras žaibo kirtis“: Kaune – bjaurūs orai, Kauno rajone pabiro kruša

Popietę dangų perskrodė galingas žaibas, o perkūnijos garsas kai kuriuos gerokai išgąsdino.
„Net pašokau nuo kėdės“, – po griaustinio teigė viena kaunietė.
„Net langus užsidariau“, – pridūrė kita skaitytoja.
„Kaune, Šilainiuose, gerą žaibo kirtį girdėjot?“ – feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ rašė Mindaugas.
Išgąsdinusį garsą girdėjo ir daugiau kauniečių: „Čia žaibas buvo? Taip kirto, kad net langai suvirpėjo.“
Kaune nuo gausaus lietaus plaukia kai kurios gatvės.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
O štai Kauno rajono gyventojai užfiksavo ir krušą.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Kaip jau skelbta, šventinį antradienį geriau su savimi turėti skėtį, mat per šalį slenka lietaus debesys, perkūnija, vietomis krenta kruša.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad antradienį daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Trečiadienį daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 1 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kritimas, iki 12–14 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Ventoje ties Leckava – iki 31 cm, Mūšoje ties Žilpamūšiu – iki 25 cm ir Mūšoje ties Ustukiais – iki 21 cm.
Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 12–21, ežeruose – 17–22, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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