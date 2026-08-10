 Greta Kauno LEZ kitąmet pradės statyti penkių gamybinių pastatų kompleksą

Greta Kauno LEZ kitąmet pradės statyti penkių gamybinių pastatų kompleksą

2026-08-10 08:27
BNS inf.

Vilniaus nekilnojamojo turto (NT) nuomos bendrovė „Meles“ greta Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) esančiame Sergeičikų kaime kitų metų pavasarį pradės statyti penkis pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatus, pirmadienį skelbia „Verslo žinios“.

<span>Greta Kauno LEZ kitąmet pradės statyti penkių gamybinių pastatų kompleksą</span>
Greta Kauno LEZ kitąmet pradės statyti penkių gamybinių pastatų kompleksą / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

„Meles“ vadovas Alfredas Skinulis portalui teigė, kad projekto tikslas yra įkurti pramoninę zoną ir šiuo metu yra atliekamas jo poveikio aplinkai vertinimas (PAV), tačiau investicijų ir to, kokie verslai galėtų nuomotis pastatus, neatskleidė. 

Pasak jo, siekiama pritraukti verslus, kurie orientuojasi į inovatyvias technologijas ir naudoja žiedinės ekonomikos principus.

Anot portalo, maždaug 1,9 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastatai projektuojami įmonei priklausančiame 2,8 hektaro sklype, o visame komplekse galėtų dirbti iki 100 žmonių.

Šiame straipsnyje:
Kauno laisvoji ekonominė zona
Meles
gamybiniai pastatai

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