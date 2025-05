Į Kauno rajono kelių infrastruktūros gerinimą numatyta investuoti 11,3 mln. eurų

Lėšos – negalutinės

Žiūrint į šiandienius skaičius, susidaro įspūdis, kad šįkart kelių infrastruktūrai Kauno rajone daugiau lėšų skyrė ne savivaldybė, o valstybė. Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) gauta 6,039 mln. eurų – beveik 800 tūkst. eurų daugiau nei pernai. Savivaldybė iš biudžeto šiam tikslui skyrė 5,3 mln. eurų. Iš šios sumos 350 tūkst. skirti duobėms taisyti, o 500 tūkst. – žvyrkeliams atnaujinti.

Tačiau skaičiai persivers skirstant Kauno rajone surinktus infrastruktūros mokesčius: keliams ir gatvėms tvarkyti gali tekti apie 2 mln. eurų. Be to, pasak Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojo Gintaro Petro Vasilavičiaus, vykdančio skyriaus vedėjo funkcijas, esant geram biudžeto surinkimui, paprastai jis bent du kartus per metus – birželį ir rugsėjį – yra tikslinamas, lėšų papildomai skiriant ir kelių infrastruktūrai gerinti.

Svarbiausi objektai

Kauno rajono savivaldybės lėšomis geresnes sąlygas eismo dalyviams ir aplinką gyventojams ketinama sukurti devyniolikoje objektų, o KPPP – 28.

KPPP lėšomis tvarkomų kelių ir gatvių sąraše, pasak G. P. Vasilavičiaus, svarbiausios yra Ežerėlio Kauno ir J. Janonio gatvės, Parko gatvė Ramučiuose, Nemuno gatvė Gaižėnėlių kaime (Ringaudų sen.).

Minėtos dvi gatvės Ežerėlyje jau kuris laikas prašėsi remonto. Pernai Kauno ir J. Janonio gatvėse paklotos komunikacijos, šiemet numatyta atnaujinti važiuojamąją dalį, šaligatvius, įrengti apšvietimą, pėsčiųjų ir dviračių takus.

Parko gatvė Ramučiuose taip pat buvo prastos būklės, neturėjo lietaus vandens kanalizacijos. Ji įrengta pernai, šiemet čia bus tvarkoma važiuojamoji dalis, trinkelėmis grindžiami šaligatviai, atnaujinamas apšvietimas. Šios gatvės rekonstrukcija dar labiau pagerins gyvenimo sąlygas Ramučiuose – Centrinė gatvė išvaduota nuo sunkiasvorio transporto eismo S. Žukausko ir Gamybos gatvėse įrengus žiedinę sankryžą. Jau kuris laikas iš Gamybos gatvės sunkiasvoris transportas įsilieja į A6 automagistralę, nesiekdamas pagrindinės Ramučių arterijos.

Skirtingai nei pirmieji du objektai, Nemuno gatvė Gaižėnėlių kaime yra naujas, o ne tęstinis projektas – bus remontuojama gatvės važiuojamoji dalis. Ši gatvė jungia Kauno–Šakių plentą su Kačerginės „Nemuno žiedu“.

Suma: šiemet numatyta žvyruoti apie 24 km žvyrkelių. / Organizatorių nuotr.

Sieks užbaigti

Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų skirta tiems objektams, kuriems pagal kvotą nepakanka KPPP lėšų, kad jie būtų kuo greičiau užbaigti. Palyginti daug – 809 tūkst. eurų – savivaldybė investuos į tęstinį objektą – Kertupio gatvę Neveronyse, kurios rekonstrukcija kainuos apie 1 mln. eurų.

Beje, finansine prasme tai nebus didžiausias projektas. Skaičiuojama, kad brangiau kainuos atnaujinti Parko gatvę Ramučiuose. Iš KPPP lėšų tam skirta 1 mln., 61 tūkst. eurų ir 535 tūkst. eurų – iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto.

Šiuo metu jau baigiamos taisyti duobės keliuose ir gatvėse, įpusėjo žvyrkelių žvyravimo darbai.

Kelių remontininkai šiemet darbuosis Sodų gatvės aikštelėje Akademijoje, Sodų gatvėje Tirkiliškių, Jonučių ir Narsiečių kaimuose (Alšėnų sen.), Gynios gatvėje Pagynės kaime (Babtų sen.), Žalgirio gatvėje Babtuose, Tamaros gatvėje Virbaliūnų kaime (Batniavos sen.), Pienių gatvėje Domeikavoje, V. Kudirkos ir Alyvų gatvėse Garliavoje, Ramunių gatvėje Ireniškių kaime (Garliavos apylinkių sen.). Bus remontuojamas Sodų gatvės šaligatvis Liučiūnų kaime (Čekiškės sen.), tvarkoma Vijoklių gatvė su privažiuojamaisiais keliais Kačerginėje.

Darbai jau vyksta Parko (Ramučiai), Kertupio (Neveronys), Kauno ir J. Janonio (Ežerėlis), Dievogalos (Zapyškis), Sodų (Alšėnų sen.), Gandrų (Rokuose) gatvėse.

Gintaras Petras Vasilavičius / Asmeninio archyvo nuotr.

Baigia lopyti duobes

G. P. Vasilavičius pasidžiaugė, kad šiuo metu jau baigiamos taisyti duobės Kauno rajono keliuose ir gatvėse, įpusėjo žvyrkelių žvyravimo darbai. „Duobių yra visose seniūnijose, problema didesnė tose, kuriose kelių ir gatvių tinklas didžiausias“, – sakė savivaldybės atstovas.

Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia lėšų skirta Domeikavos, Garliavos apylinkių, Ringaudų, Raudondvario ir Užliedžių seniūnijoms.

Šiemet numatyta žvyruoti apie 24 km žvyrkelių. Ilgiausia naujai nužvyruota atkarpa bus Vilkijos apylinkių seniūnijoje – apie 5,5 km.

Vyksmas: Gandrų gatvėje (Rokuose) jau padaryta nemažai darbų. / Organizatorių nuotr.

Komentaras

Antanas Nesteckis,

Kauno rajono vicemeras

Kauno rajonas sparčiai plečiasi, o kartu auga ir gyventojų lūkesčiai dėl saugios, patogios infrastruktūros. Todėl šiemet, investuodami 11,3 mln. eurų į kelių infrastruktūrą, siekiame ne tik tęsti pradėtus darbus, bet ir užtikrinti, kad kuo daugiau gyventojų kasdien patirtų realų pokytį – ar tai būtų atnaujinta gatvė, ar išasfaltuotas žvyrkelis. Didžioji dalis darbų vyksta ten, kur jų labiausiai laukta – tai gyvenviečių ir tranzitinės gatvės, gerinant ne tik eismo, bet ir gyvenimo sąlygos.

Džiaugiamės, kad šiemet valstybės skiriamos lėšos padidėjo, o tai leidžia mums greičiau judėti pirmyn. Tačiau svarbu pabrėžti, kad ir savivaldybė aktyviai prisideda prie šio proceso – tiek biudžeto lėšomis, tiek infrastruktūros mokesčiais. Savivaldybėje yra 25 seniūnijos, tad finansavimas keliams yra paskirstomas proporcingai. Mūsų tikslas aiškus – tvarkyti ne tik pagrindinius kelius, bet ir gyvenvietėse, kur žmonės gyvena, augina vaikus, važinėja į darbus.

Esu įsitikinęs, kad investicijos į infrastruktūrą – tai ne tik asfaltas ar šaligatviai. Tai investicija į bendruomenių saugumą, judumo galimybes, geresnę gyvenimo kokybę. Todėl ir toliau dirbsime kryptingai, kad kiekviena seniūnija, kiekviena bendruomenė jaustų šį pokytį savo kasdienybėje.