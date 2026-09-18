Išbandymas kaimynams: sinagogoje – linksmybės iki paryčių

Prašo padėti
Į „Kauno dienos“ redakciją kreipėsi Žaliakalnio gyventojai, prašydami padėti apsisaugoti nuo veiklos, vykdomos netoli Pelėdų kalno, Vaisių g. 30, esančioje sinagogoje.
Trylikos žmonių pasirašytame laiške tvirtinama, kad veikla sinagogoje vykdoma ne pagal pastato paskirtį. Anot laiško autorių, sinagoga nevykdo savo tiesioginės veiklos.
„Sinagogos pastatas yra kultūros paveldo objektas, jame reguliariai organizuojami įvairūs privatūs ir komerciniai renginiai: vestuvės, įmonių vakarėliai ir kitos uždaros šventės. Šventės dažniausiai vyksta ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais, pradedant dieną, baigiant paryčiais. Esame priversti kartu dalyvauti visuose renginiuose“, – su ironijos gaidele savo laiške konstatuoja aplinkinių gatvelių gyventojai.
Siūlo paslaugas
Linksmybes sinagogoje siūlo „Sinagoga kompotè“. Kaip tos linksmybės atrodo, gerai žino aplinkiniai gyventojai. Jie tvirtina praradę poilsį ir ramybę.
Internete savo paslaugas siūlanti „Sinagoga kompotè“ pabrėžia galinti priimti iki 130 svečių. Savaitgalio ramybės besiilginčių sinagogos kaimynų pastebėjimais, į vieną šventinį vakarėlį čia vidutiniškai susirenka nuo 50 iki 100 svečių.
„Keliamas triukšmas ir lauke – renginių metu rūkymo vieta įrengiama Vaisių gatvėje, ne sinagogos teritorijoje. Neblaivūs svečiai nuolatos rūko, kelia triukšmą tiek vakaro, tiek nakties metu.
Stipriai neblaivūs svečiai išvykdami (dažniausiai 2–4 val. nakties) būriuojasi gatvėje gyventojams po langais. Neblaivių svečių atsisveikinimo procesas trunka ilgai ir triukšmingai“, – nurodoma laiške „Kauno dienos“ redakcijai.
Gyventojų tvirtinimu, iš sinagogos dažnai skamba tranki muzika.
„Triukšmas sklinda į aplinką ir gyvenamuosius namus, trikdo gyventojų poilsį. Garsi muzika ir žemų dažnių garsai kelia vibraciją pastatuose, trikdo miegą ir sveikatą. Dėl nuolatinių vakarėlių nuolatos kviečiama policija“, – pabrėžiama laiške.
Įžvelgia pavydą
Žaliakalnio sinagoga priklauso Žydų religinei bendruomenei.
Bendruomenės pirmininkas Mauša Bairakas „Kauno dienai“ tvirtino gyventojų nepasitenkinime įžvelgiantis galbūt pavydą.
„Tas pastatas priklauso mums, bet mes jį esame išnuomoję. Manau, kad gyventojai truputį perlenkia lazdą. Tame pastate viskas labai gerai padaryta, langai sandarūs. 22 val., kaip priklauso, visi sueina į pastato vidų ir ten tęsia savo šventę. Kiek esu informuotas, keletą kartų buvo atvažiavusi policija, bet ji buvo iškviesta be reikalo. Aš nesuprantu tų gyventojų – ar ten pavydas, ar ten kas nors negerai su kuo nors. Policija nenustatė jokio viešosios tvarkos pažeidimo, neskyrė baudų. Tikrino ir decibelus – nieko nenustatė. Viską išmatavo, viskas yra kaip ir gerai“, – sakė M.Bairakas.
Įtaria gudravimą
Gyventojai pabrėžia, kad atvykę pareigūnai galbūt susiduria su gudravimu.
„Koks mums tikslas trukdyti policiją, jei nebūtų triukšmo. Gerbiame pareigūnų laiką ir darbą. Tačiau, kai jie atvyksta, pareigūnai ne mūsų noru įstumiami į dviprasmę, nesąžiningą situaciją“, – tikino Žaliakalnio gyventoja.
Laiško autoriai mano, kad pareigūnų atvykimas yra iš karto pasmerktas nuliniam rezultatui.
„Policijai atvažiavus, triukšmas sumažinamas, išvažiavus – vėl muzika paleidžiama garsiai, todėl policijos kvietimas ir decibelų matavimas yra beprasmis“, – tvirtinama laiške.
Garsi muzika ir žemų dažnių garsai kelia vibraciją pastatuose, trikdo miegą ir sveikatą. Dėl nuolatinių vakarėlių nuolatos kviečiama policija.
Nepavyksta susitarti
Triukšmo varginami žmonės apgailestauja negalintys rasti sutarimo su sinagogos nuomininkais.
Gyventojų tvirtinimu, bandant tartis su nuomininkais, kyla konfliktų, pasigirsta siūlymų išsikraustyti, kaista emocijos, nesitvardoma.
„Atrodo, kad jie jaučiasi nebaudžiami nei policijos, nei kitų instancijų. Prašome padėti Žaliakalnio bendruomenei, vargstančiai penktus metus“, – kreipiasi laiško autoriai.
Pradėjo teisenas
Kauno apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas informavo, kad Vaisių gatvėje esanti šventinių renginių vieta pareigūnams gerai žinoma. Komisariato atstovai informavo, kad šiais metais dėl galimo viešosios rimties trikdymo Vaisių gatvėje policija pradėjo šešias teisenas pagal Administracinių nusižengimų kodekso 488 str. („Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą“).
Skaitytojo vaizdo įrašas.
„Policijos turimais duomenimis, minėtu adresu (Vaisių g. 30 – red. past.) vyksta įvairūs renginiai, dažniausiai savaitgaliais. Daugiausia gyventojų pranešimų dėl galimo triukšmo sulaukiama vasaros laikotarpiu ir savaitgaliais. Nemaža dalis pranešimų gauta iki 22 val. Atvykus policijos pareigūnams, dalimi atvejų nurodytas triukšmas neužfiksuojamas.
Atsižvelgiant į gaunamus pranešimus, patruliuojantys pareigūnų ekipažai atkreipia dėmesį į šį adresą, nustačius viešosios rimties trikdymo atvejus – juos fiksuoja, esant pagrindui – taiko administracinę atsakomybę“, – rašoma „Kauno dienai“ atsiųstame policijos komentare.
Nesijaučia nusižengiantys
Žaliakalnio sinagogos atstovas Jonas Kaškelis, komentuodamas situaciją, tikino, kad švenčių rengėjai nemanipuliuoja garso lygiu, kai dėl galimo triukšmo atvyksta gyventojų iškviesti policijos pareigūnai.
„Mes neturime jokios galimybės stebėti pareigūnų atvykimo laiko“, – aiškino sinagogos atstovas ir neigė teiginius apie garso lygio sumažinimą atvykus policijai.
J. Kaškelis tvirtina, kad renginių metu keliamo triukšmo lygiu rūpinasi specialistai.
„Net privačių renginių metu turime paskirtus asmenis, kurie užtikrina įstatymų laikymąsi: prižiūri garsą su decibelų matuokliu, uždeda langines dėl galimų šviesų iš salės. Pabrėžiu, kad nesame per mūsų veiklos laikotarpį gavę nė vienos nuobaudos dėl garso ar kitokio trikdžio“, – nurodė J.Kaškelis.
Jo tvirtinimu, besiskirstančių svečių šurmuliu paryčiais besipiktinantys gyventojai ieško priekabių.
„Jei naktį atvažiuoja taksi automobiliai, svečiai atsisveikina ir t. t., – juk tai miesto gatvė ir joje nedraudžiama naktį važiuoti transportui“, – rašoma redakcijai atsiųstame paaiškinime.
„Mes šią vietą puoselėjame, tvarkome ir prižiūrime. Jei kaimynai nori, visada gali ateiti pasikalbėti. Bandydami rūpintis ir prikelti Lietuvos istorinį objektą susilaukiame daug priešpriešos, aplinkiniams, atrodo, patogiau turėti nesutvarkytą ir paliktą laikui ardyti istorinį pastatą. Dažnas aplinkinių argumentas, kad čia Žaliakalnis ir jame niekas negali vykti, važinėti transportas. Mūsų nuomone, tai nepagrįsti norai. Kaimynystėje reikėtų daugiau tolerancijos ir supratimo. Juk visi turime dalytis mylimo miesto Kauno gerbūviu, istoriniais objektais, puoselėti kultūrą, aplinką“, – ragino J.Kaškelis, tačiau nepaaiškino, ar pats atsižvelgs į sinagogos kaimynų prašymus pritildyti muziką ir neblaivių svečių keliamą triukšmą.
(be temos)