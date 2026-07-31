Įsibėgėjo Simono Daukanto tilto remontas: kokie darbai atliekami?

„Vasaros pradžioje pradėtas atnaujinti prieš Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą pastatytas pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas, jungiantis miesto centrą ir Nemuno salą. Šiuo metu tvarkomos jo konstrukcijos ir atitvarai. Ruošiamasi atkurti laiptus, pakeisti tako dangą į granitinę bei pagerinti apšvietimą“, – apie šiuo metu vykdomus darbus skelbė Kauno miesto savivaldybė.
Miesto atstovai nurodo, kad po remonto pėstieji ir dviratininkai tiltu, vedančiu virš Nemuno senvagės, galės judėti patogiau ir saugiau.
Atliekant S. Daukanto tilto remonto darbus bus sutvarkytos tilto konstrukcijos, laiptai, apšvietimas. Betoninių plytelių dangą planuojama keisti į granitą, taip išlaikant vientisumą su S. Daukanto gatvės ir Laisvės alėjos grindiniu.
Darbų metu pėstieji šiuo tiltu naudotis negali, jis – uždarytas. Tačiau kauniečiai ir miesto svečiai patekti į Nemuno salą gali kitais tiltais iš Karaliaus Mindaugo prospekto ties Karmelitų bažnyčia, A. Mickevičiaus, Maironio ir I. Kanto gatvėmis.
Projektą parengė AB „Kauno tiltai“, o remonto darbus vykdo „Autokausta“. Rangos darbų kaina – 1,43 mln. eurų
Visus darbus planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos.
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