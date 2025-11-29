Įsimintina bendrystės šventė

Kuria ateities Lietuvą
Atvykusius svečius pasitiko elegantiška saksofono muzika, šventiška atmosfera, malonūs pašnekesiai. Renginį atidarė KTU šokių studija „MoDance“, o vakarą gyvui muzikos garsų suteikė charizmatiškas duetas – Karina Krysko ir Jeronimas Milius, grupė „Po Aštuntos". Renginį vedė KTU alumnas, žinomas televizijos ir radijo laidų vedėjas – Ignas Andriukevičius.
KTU Alumnų asociacijos prezidentas Rimantas Lekavičius, sveikindamas susirinkusią bendruomenę, pastebėjo, kad alumnų bendrystė ir yra didžiausia stiprybė.
„KTU alumnai šiandien kuria ateities Lietuvą – nuo verslo ir pramonės iki mokslo, inovacijų ir visuomenės lyderystės. Minėdama keturioliktąjį gimtadienį, mūsų asociacija – tarsi žmogus, iš paauglystės žengiantis į brandą. Augame, tvirtėjame, kaupiame patirtį ir vis labiau turime suvokti savo atsakomybę. Tikėkime, kad, artėdami prie „pilnametystės“, tapsime ne tik stipria bendruomene, bet ir tvirta atrama savo alma mater“, – sakė R. Lekavičius.
Įteikdamas simbolinę dovaną – krepšinio kamuolį su Lietuvos rinktinės, iškovojusios 5-ąją vietą Europos čempionate, žaidėjų parašais, R. Lekavičius kreipėsi į rektorių Eugenijų Valatką linkėdamas, kad ir KTU artimiausiais metais būtų tarp penkių geriausių Europos universitetų, nes jis turi visus tam reikalingus talentus ir bendrystę.
Pasak E. Valatkos, šiandien KTU auga kaip Europos mastu konkurencingas mokslinių idėjų ir technologijų universitetas.
„Tačiau mūsų tikroji jėga – žmonės. Alumnai savo kompetencijomis, partnerystėmis ir pasiekimais padeda universitetui siekti dar ambicingesnių tikslų“, – pranešime spaudai teigė KTU rektorius.
Aštuonios sėkmės monetos
Tradicinėje apdovanojimų ceremonijoje šiemet pagerbti aštuoni alumnai, kiekvienas jų nominuotas skirtingo fakulteto. Tai žmonės, kurie, likdami ištikimi savo alma mater, nuolat grįžta į universitetą prisidėdami prie studijų kokybės ir būsimų lyderių, inžinierių bei savo srities žinovų ugdymo. Jiems įteiktos išskirtinės sidabrinės sėkmės monetos su holograma – tai bendras Lietuvos monetų kalyklos ir KTU kūrinys. Monetoje vaizduojamas simbolinis raktas, simbolizuojantis galimybę atverti duris naujoms idėjoms, tiltams ir bendradarbiavimui.
KTU alumnai šiandien kuria ateities Lietuvą – nuo verslo ir pramonės iki mokslo, inovacijų ir visuomenės lyderystės
Šiais metais nominantais tapo: Denis Gacicha – Elektros ir elektronikos fakulteto alumnas, „Schneider Electric Lietuva“ vadovas Baltijos regionui, Mindaugas Bičkauskas – Ekonomikos ir verslo fakulteto alumnas, URBO banko Vilniaus padalinio vadovas, Viktoras Voska – Cheminės technologijos fakulteto alumnas, „LS Consult“ vadovas, Martynas Adomavičius – Informatikos fakulteto alumnas, taikomųjų programų vystymo komandos vadovas „Festo“, Neringa Šeperienė – Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto alumnė, startuolio BRACHYDOSE antroji steigėja ir vadovė, Vaida Jankauskaitė – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto alumnė, STRATA Strateginių įžvalgų formavimo grupės vadovė, Evaldas Kvederis – Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto alumnas, „Baltic Refrigeration Group“ vadovas ir Andrius Surantas – Statybos ir architektūros fakulteto alumnas, „Peikko Group Corporation“ viceprezidentas.
„Įkvėpimo simbolis“
Vienas svarbiausių vakaro momentų – „Įkvėpimo simbolio“ apdovanojimas. Tai nuo 2024 m. teikiamas apdovanojimas, įprasminantis išskirtinį alumnų indėlį į universitetą ir visuomenę.
Šį simbolį įkūnija ukrainietės menininkės Annos Voloshko skulptūra „Kitoks žvilgsnis į pasaulį“, vaizduojanti susimąsčiusį žmogų su sparnais ir kalbanti apie gebėjimą telkti kitus, įkvėpti veikti ir savo darbais prisidėti tiek kuriant universiteto, tiek visuomenės ateitį.
Šiemet šis simbolis įteiktas Andriui Vilkauskui – ilgamečiam KTU alumnų bendruomenės nariui, mechatronikos ir gynybos technologijų ekspertui, anksčiau dvi kadencijas vadovavusiam Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetui, aktyviam universiteto, pramonės ir gynybos sektoriaus bendradarbiavimo stiprintojui.
A. Vilkauskas aktyviai veikia tiek akademinėje bendruomenėje, tiek puoselėjant bendradarbiavimą su verslu – yra Kauno kogeneracinės jėgainės valdybos pirmininkas, Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos (LINPRA) prezidiumo narys ir viceprezidentas.
Jis yra vienas ryškesnių KTU balsų viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje, kalbančių apie inžinerijos ateitį, gynybos technologijas ir aukštos pridėtinės vertės pramonę Lietuvoje. A. Vilkauskas aktyviai prisideda prie KTU įvaizdžio ir žinomumo didinimo ir asmeniškai įkvepia studentus rinktis inžineriją, jungti technologijas su kūrybiškumu, imtis atsakomybės už šalies pažangą ir saugumą.
Jo idėja suburti KTU alumnus, studentus ir darbuotojus tradiciniams susitikimams keliaujant motociklais įgavo unikalią išraišką KTU „Motoride“ formatu, kuris yra vienas laukiamiausių bendruomenės metų renginių.
Alumnų namų idėja
Šventės metu pristatyta reikšminga iniciatyva – KTU Alumnų namų projektas. Tai ne tik vieta, kur susitiks praeitis ir ateitis, kur sugrįš tie, kurie kūrė, svajojo ir augo, kurie yra pavyzdžiu dabartinei kartai, bet ir bendrystės simbolis, atminties tvirtovė ir alumnų identiteto stiprinimas, matomumas, alumnų kultūros ir vertybių paveldas.
Čia alumnų bendrystė taps kasdieniu gyvu ryšiu: susitikimais, projektais, mentoryste, inovacijų pristatymu, kultūriniais, bendruomenę telkiančiais renginiais. Renginio metu nuskambėjo simbolinis kvietimas kiekvienam alumnui prisidėti prie Alumnų namų kūrimo ir palikti savo vardą, įrašytą istorijoje.
„KTU alumnų bendruomenė yra mūsų tvarumo ir augimo pagrindas. Kiekvienas alumnas, savo patirtimi ir darbais prisidedantis prie universiteto, kuria vertę ne tik KTU, bet ir visai Lietuvai. Mūsų stiprybė yra mūsų ryšiai, tradicijos ir gebėjimas telktis – tai padeda mums augti ir kurti ateitį, kuria galime didžiuotis“, – kalbėjo KTU Alumnų centro vadovė, KTU alumnų asociacijos Valdybos pirmininkė ir Alumnų namų iniciatyvos autorė Vida Drąsutė.
Gimtadienio kulminacija – tradiciškai KTU alumno Gintauto Rumino, restorano „Miesto sodas“ direktoriaus dovanotas tortas. Svečiai visi kartu sudainavo „Su gimimo diena“, dar kartą primindami, kad šią šventę kuria visi kartu.
Vakaro metu koncertavo grupė „Po Aštuntos“, kurios nariai yra ir KTU tautinio meno ansamblio „Nemunas” alumnai.
