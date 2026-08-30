 Išlydėjo į mototurizmo ralį

Išlydėjo į mototurizmo ralį

2026-08-30 13:00 diena.lt inf.

Rugsėjo 5 d. startuos jau šešioliktą kartą rengiama intelektualioji kelionė po Lietuvą „Ryterna Mototourism Rally 2026“. Šis unikalus dešimties valandų trukmės renginys sujungs motociklininkų aistrą, istorijos pažinimą ir nuotykių dvasią. Startuoti bus galima iš bet kurios Lietuvos vietos, o finišas dalyvių lauks Kaune, Rotušės aikštėje.

Palydos: vicemeras A. Nesteckis (viduryje) komandoms „Adventure team“ ir „Kritinė klaida“ įteikė atstovavimo raštus ir Kauno rajono vėliavas.
Palydos: vicemeras A. Nesteckis (viduryje) komandoms „Adventure team“ ir „Kritinė klaida“ įteikė atstovavimo raštus ir Kauno rajono vėliavas. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Šiais metais ralyje dalyvaus apie 200 komandų, o Pakaunės kraštui atstovaus dvi: „Adventure team“ ir „Kritinė klaida“. Jas simboliškai jau išlydėjo Kauno rajono savivaldybės vicemeras Antanas Nesteckis, linkėjęs gero kelio ir puikių įspūdžių, įteikęs atstovavimo raštus ir Kauno rajono vėliavas.

Ralis kviečia ne tik keliauti, bet ir gilintis į mūsų šalies kultūrą ir istoriją. Važiuodami pasirinktu maršrutu motociklais dalyviai turės aplankyti organizatorių parinktus kultūros ir istorijos objektus ir atlikti su Lietuvos paveldu, architektūra ir istorija susijusias užduotis. Kiekviena komanda pati dėliojasi savo maršrutą, o daugiausia taškų surinkusios tampa nugalėtojomis.

Šių metų ralio temos: „Vyskupo Motiejaus Valančiaus metai“, „Mažosios Lietuvos kultūros sostinės“, „Kanklių metai“, „Krašto gynėjai“, „Lietuvos radijo metai“, „Lietuvos žemės ūkis“, „Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026“, „Romanas „Kraujo kvapas“, „Saugumas“, „Verslas“, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos didvyriai“ ir „Lietuvos atmintini metai 2026“.

Šiame straipsnyje:
intelektualioji kelionė po Lietuvą
Ryterna Mototourism Rally 2026
motociklininkai
Kauno rajono diena

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