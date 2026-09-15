Įspėja iš anksto – teks verstis be vandens: pasitikrinkite, ar jūsų gatvė – sąraše

Bendrovė „Kauno vandenys“ informuoja, kad rangovai Užnemunės gatvėje vykdys D450 vandentiekio linijos atkarpos iškėlimo darbus. Jie susiję su naujo Kėdainių gatvės tilto nuovažų įrengimu.
Dėl darbų vandens tiekimas bus laikinai sustabdytas nuo rugsėjo 16 d. 22 val. iki rugsėjo 17 d. 7 val.
Be vandens tuo metu liks dalis gyventojų šiose vietose: Marvelės g. 56–199, Plokščių g., Kybartų g., Marvos skg., Gižų g., Gelgaudiškio g., Bublių g. ir Kidulių g.
„Kauno vandenys“ atsiprašo gyventojų dėl galimų nepatogumų ir dėkoja už supratingumą.
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