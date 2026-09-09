Istorinės Prezidentūtos kaimynystėje – biurai

Kils ir naujas pastatas
Vasarą visuomenei pristatyti pastato, esančio Šv. Gertrūdos ir Gimnazijos gatvių sankirtoje, atnaujinimo projektiniai pasiūlymai, o praėjusią savaitę surengtas jų aptarimas. Jame, bent jau pirmąjį pusvalandį, dalyvavo tik užsakovo – nekilnojamojo turto įmonės „Optina“, Gintauto Natkevičiaus ir partnerių architektų biuro atstovai, kurie rengė pasiūlymus, ir „Kauno dienos“ žurnalistė.
„Paties pastato vieta labai svarbi Kaunui. Kaip tik šioje vietoje yra riba tarp Naujamiesčio ir Senamiesčio. Dar galėtume pridurti, kad ir Žaliakalnio. Tai gerai matoma, apžvelgiama vieta“, – vietą, kurioje iškilęs Gimnazijos g. 2 esantis pastatas, apibūdino architektas G. Natkevičius.
Iš XIX a. statinių minėtame sklype išlikęs vertingas U formos pastatas. Jame yra du šoniniai fligeliai ir jungiamoji centrinė dalis. „Norime išsaugoti viską, kiek įmanoma. Ten likę ir labai daug sienų fragmentų, ir labai gražių arkinių rūsių fragmentų“, – sakė architektas.
Didžiausias architektūrinis pokytis – dabartinio U formos pastato uždaras kontūras. Rytinėje sklypo dalyje, per visą jo ilgį nuo Šv. Gertrūdos gatvės iki Vilniaus g. 33 sklypo ribos, projektuojamas naujas stiklinis antžeminis tūris. Fasadą iš išorės pridengs vertikalios aliuminio žaliuzės.
Kartu su visiškai nauju korpusu bus suformuotas vidaus kiemelis – taip buvo ir istoriškai. Fasado istorinis vaizdas bus išsaugotas.
G. Natkevičius užsiminė apie būsimus pokyčius kitose Šv. Gertrūdos ir Gimnazijos gatvių sankryžos dalyse. „Visos keturios jos kraštinės bus užstatytos naujais pastatais. Šis pastatas – vienintelis, kur stengiamės istorinę nuotaiką palikti tokią, kokia įsirėžusi mūsų sąmonėje. Bandome ją išsaugoti ir tik užnugaryje įterpsime naujoviško statinio intarpą“, – teigė architektas ir atskleidė, kad visa kita šios sankryžos aplinka per artimiausius metus visiškai pasikeis.
Miestas planuoja didelių pokyčių Steigiamojo Seimo aikštėje – dalis jos bus užstatyta.
Sulaukta kelių paklausimų
Pasiteiravome, kiek ir kokių pasiūlymų, prašymų, klausimų iš visuomenės gauta iki viešo susirinkimo pradžios.
G. Natkevičius pakomentavo, kad, vos tik paskelbus projektinius pasiūlymus, gyvai kreipėsi kaimynystėje (Vilniaus g. 33) esančios Istorinės LR Prezidentūros Kaune atstovė. Ji paprašė papildyti sprendinius tvoros, kuri šiuo metu yra demontuota ir abu sklypus skiria statybinė tvora, sprendiniais.
Į prašymą atsižvelgta. Nurodyta, kad turi būti atstatoma buvusi tvora.
„Gavome ir kelis savivaldybės klausimus, kurie labiau techninio pobūdžio, patikslinti duomenys. Į juos atsakysime nustatyta tvarka per penkias darbo dienas po susirinkimo. Daugiau visuomenės klausimų ar pasiūlymų negavome“, – teigė G. Natkevičius.
Reikės pateikti projektinius pasiūlymus, gauti statybos leidimą. G. Natkevičius paminėjo, kad dar teks išspręsti proceso dalį dėl inžinerinių tinklų. Vėliau bus rengiamas techninis projektas.
Kodėl tiek užsitęsė?
Pirmieji projektiniai pasiūlymai šiam sklypui įmonės „Optina“ užsakymu buvo parengti dar prieš dešimt metų. Kodėl viskas taip ilgai užsitęsė?
„Viena, laikmetis – koreguojami planai, ko miestui reikia, antra, turbūt mūsų institucijos, kurios arba leidžia, arba neleidžia. Buvo rengiamas architektūrinis konkursas, bandėme kažką sukurti“, – sakė „Optinos“ vadovas Edvinas Mamedovas.
Jis vardijo, kad, bandant įgyvendinti konkurso laimėtojų projektą, susidurta su aibe problemų. „Taip, problemos, pastabos buvo tiek iš paveldo pusės, tiek iš miesto. Taip išėjo, kad praktiškai to projekto buvo neįmanoma įgyvendinti tokiu pavidalu, koks buvo pristatytas konkurse. Tie langai, kurie buvo numatyti, negalimi, fasadai, kurie buvo numatyti, irgi nelabai galimi. Daug tokių dalykų, kur praktiškai teko ieškoti visai kitų kelių, ieškoti visai kitokių sprendimų. Ko gero, apie tą kelią, kuriuo dabar einame, galima pasakyti: nebuvo kito pasirinkimo, kaip tik eiti šiuo keliu“, – aiškino E. Mamedovas.
Jis pridūrė, kad gaišo laiką, mokėjo pinigus, bet tiki, kad šis projektas bus jau paskutinis ir jį pavyks įgyvendinti. „Mieste bus sutvarkytas dar vienas pastatas, šitiek metų laukęs savo eilės“, – sakė bendrovės vadovas.
Atsisakyta viešbučio
Anksčiau Gimnazijos g. 2 buvo planuojama įrengti viešbutį. Vėliau paaiškėjo, kad viešbučiui tai netinkama vieta. E. Mamedovo teigimu, viena priežasčių – nėra tinkamo privažiavimo autobusui.
„Jeigu autobusas negali prie viešbučio privažiuoti, praktiškai jis pasmerktas. Kitas dalykas, neužtenka kvadratūros, kad būtų galima atidaryti visavertį viešbutį – neišeina įrengti 100 kambarių. Jei statytume mažesnį viešbutį, jis nepatektų į jokią kategoriją, o reikėtų konkuruoti su tais viešbučiais, kurie jau yra mieste ir kurie ganėtinai stipriai nudėvėti, tačiau naujam viešbučiui konkuruoti kaina su senais neįmanoma“, – aiškino bendrovės vadovas.
Pagal projektą trijų aukštų ir beveik 3,9 tūkst. kv. m ploto pastate daugiausia bus įrengtos administracinės patalpos. Dar numatoma prekybos, maitinimo ir garažų paskirties patalpų.
Požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje – devyniolika vietų. Pastato aukštis – 13,95 m.
Norime išsaugoti viską, kiek įmanoma. Ten likę ir labai daug sienų fragmentų, ir labai gražių arkinių rūsių fragmentų.
Mokėsi kaunietės
Projektuojamas pokytis svarbus ne tik architektūros požiūriu. Gimnazijos g. 2 esantis pastatas – kultūros paveldo objektas. Jis įtrauktas Kultūros vertybių registrą, patenka į valstybės saugomą Kauno senamiesčio teritoriją.
Kultūros paveldo departamento parengtame Kultūros vertybių registre apie šį pastatą rašoma, kad jis iškilo XIX a. viduryje – 1847–1858 m. Vienas iš autorių nurodomas architektas fon Mikvicas. Pastatas suformuotas dviem statybos etapais, vėliau jis ne kartą remontuotas ir rekonstruotas.
Sovietmečiu nugriauta korpuso dalis prie Šv. Gertrūdos gatvės ir pietinio korpuso dalis prie Istorinės LR Prezidentūros sodelio, sunaikinta namo planinė struktūra.
1869–1881 m. sklypo pastatai buvo išnuomoti Kauno mergaičių gimnazijai. Ji čia veikė, kol persikėlė į Laisvės alėją, į pastatą, kur šiuo metu yra „Aušros“ gimnazija.
Tarpukariu dalis Gimnazijos g. 2 namo priklausė meno mecenatui ir Kauno garbės piliečiui Mykolui Žilinskui.
Vertingosios savybės
Vertingomis laikomos ne tik atskiros šio pastato fasadų detalės, bet ir tūrinė erdvinė kompozicija, autentiškų kapitalinių sienų tinklas, langų ir durų angos, fasadų architektūrinis sprendimas, karnizai, piliastrai ir kiti elementai.
E. Mamedovas paminėjo, kad dalis rūsių yra „skliautiniai, raudonų plytų, o kita dalis – iš riedulių, apvalių akmenų, kurie irgi tikrai labai įspūdingi“.
„Manau, kad Kaune mažai likę tokių rūsių. Mes juos sutvarkėme, restauravome, juos būtų galima irgi puikiai eksponuoti. Kam bus įdomu, galės pamatyti“, – teigė „Optinos“ vadovas.
Projektuotojai numato, kad rekonstrukcijos metu dabartinė pastato planinė struktūra keisis minimaliai. Teigiama, kad nebus griaunamos esamos sienos ar pertvaros, o nauja funkcija pritaikoma prie išlikusios erdvinės struktūros.
E. Mamedovas mano, kad darbams turėtų pakakti apie pusantrų metų nuo tada, kai bus gautas leidimas.
„Kol statybos prasidės, sukūrėme tam tikrą nuotaiką, kad tuose languose būtų gyvenimo. H. Burbės paveikslėliai labai tinka nuotaikai sukurti. Žmonės juos fotografuoja, komentuoja“, – atkreipė dėmesį užsakovas.
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