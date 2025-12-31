Jubiliejiniai Kauno rajono metai: reikšmingiausi 2025 m. darbai, įvertinimai, iniciatyvos

Iniciatyvos, gimusios pakaunėje, buvo ir pastebėtos, ir įvertintos, o Kauno rajono savivaldybė įvairiomis progomis apdovanojo tuos, kurie gražino ir garsino šį kraštą.
Kūrėjai: Valstybės dienai ir Kauno rajono 70-mečiui skirtoje renginių pynėje „Smaragdo žiedu“ dešimčiai šio krašto žmonių ir svečiui iš Ukrainos įteikti aukščiausi savivaldybės apdovanojimai – garbės ženklai.
Išlaikė: birželio 7 d. VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centre vyko jubiliejinė 10-oji sporto ir meno šventė „Adamkiada“, suburianti ponios Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo globotų mokyklų mokinius iš visos Lietuvos. Šventėje dalyvavo 24 mokyklos. Antrus metus iš eilės geriausiųjų vardą iškovojo Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos mokiniai. Jie taip pat pelnė Jo Ekscelencijos Prezidento Valdo Adamkaus pereinamąją taurę.
Pripažinimas: tarptautinės turizmo parodos ADVENTUR metu įvyko iškilmingi konkurso „Turizmo sėkmingiausieji 2024“ apdovanojimai, kurių metu VšĮ „Raudondvario dvaras“ įteikta turizmo vėtrungė už metų turizmo inovacija tapusį Raudondvario dramaturą.
Nominacija: Metų mokytojos titulas šiemet atiteko ilgametei Raudondvario gimnazijos anglų kalbos mokytojai Julei Bakanienei, turinčiai didžiulį autoritetą tarp mokinių, jų tėvų ir kolegų, visą profesinį gyvenimą – net 46 metus – atidavusiai vienai mokyklai, kurioje 20 metų ėjo ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas.
Profesionalus: Socialinių darbuotojų dienos išvakarėse Kauno rajono savivaldybės medalis (pasižymėjimo ženklas) už profesionalumą ir nuopelnus socialinės apsaugos srityje buvo įteiktas Kauno rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojui Erviui Mankevičiui, komandos lyderiui, gebančiam motyvuoti darbuotojus, padedančiam jiems tobulėti ir siekti aukštesnių profesinių standartų. Iš dešinės: tuometis Kauno rajono vicemeras Lukas Alsys, Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė, E. Mankevičius ir vicemeras Laurynas Dilys.
Ilgametė: Sveikatos apsaugos ministerijos Nusipelniusių Lietuvos medikų apdovanojimuose Liudai Kavaliauskienei, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos (GMPT) Garliavos pastotėje dirbančiai jau 30 metų, įteiktas garbės ženklas ir suteiktas Lietuvos nusipelniusio sveikatos apsaugos darbuotojo vardas.
Šaunuoliai: finišavę per 6 min. 51.22 sek. broliai dvyniai irkluotojai Dovydas ir Domantas Stankūnai iškovojo aukso medalius pasaulio universitetų žaidynėse (Universiadoje) Vokietijoje, vyrų pavienių dviviečių valčių 2000 m. distancijoje.
Šventės: Kauno rajono renginiai dažniausiai vyksta kamerinėje aplinkoje, gamtos ir kultūros paveldo prieglobstyje, be to, yra unikalūs, todėl turi didelę trauką. Zapyškio aitvarų festivaliui, Kulautuvos „Akacijų alėjai“ ar Samyluose vykstančiai šventei „Pėdos marių dugne“ reklamos nereikia.
Atnaujinti: gražesniais ir jaukesniais šiemet tapo ne tik Šlienavos, bet ir Karmėlavos „Žilvitis“, Lapių ir Piliuonos darželiai.
Atgimimas: Šlienavos parapijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios vietoje pašventintas rekonstruojamos bažnyčios kertinis akmuo.
Atidarymas: sausio 15 d. po renovacijos duris atvėrė Raudondvario kultūros centras. Meno atstovai įsitikinę, kad moderniai atnaujintoje erdvėje bus galima rodyti įdomius spektaklius, rengti baleto ir kitus meninius pasirodymus.
Oazės: Ramučių parką (nuotraukoje) savivaldybė įrengė kartu su vietos bendruomene ir verslu. O vienoje tankiausiai apgyvendintų Užliedžių seniūnijoje šalia statomos Šv. Šeimos bažnyčios formuojamas Giraitės parkas.
Pionieriai: Kauno rajono savivaldybė kartu su žemdirbiais pirmoji Lietuvoje įsteigė Melioracijos fondą, kurio parama jau pasinaudojo nemažai ūkininkų.
Bendradarbiavimas: savivaldybė nelieka nuošalyje, kai reikia spręsti oro uosto problemas, nes jis – Kauno rajono teritorijoje, Karmėlavoje. Šiemet jis gerokai prasiplėtė, išaugo šių oro vartų vaidmuo valstybės gyvenime.
