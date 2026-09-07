Ką svarbu žinoti kauniečiams, norintiems gauti kompensaciją už būsto šildymą?

Šį sezoną padidintas piniginių lėšų normatyvas vienam gyvenančiam asmeniui, taip pat numatyta daugiau lengvatų šeimoms ir dirbantiems gyventojams.
Kauno savivaldybės teigimu, kompensacija gali būti skiriama mažesnes pajamas gaunantiems asmenims už visą šildymo sezoną. Tam svarbu kreiptis iki šildymo sezono pabaigos ir atitikti nustatytas kompensacijos skyrimo sąlygas.
Prašymą dėl kompensacijos galima pateikti internetu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą SPIS, el. paštu [email protected] arba atvykus į specialistų aptarnavimo vietas Kauno miesto seniūnijose.
Savivaldybė ragina gyventojus neatidėlioti ir iš anksto pasidomėti, ar jiems priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija.
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