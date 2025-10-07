Kada bus atidaryta Linkuvos įkalnė?

Kauno tarybos posėdyje vykusios mažumos valandos metu opozicija teiravosi, kokie darbai atlikti Linkuvos įkalnėje, bei kada ji bus atverta transportui. Pasak tarybos narių, viešojoje erdvėje paskido kauniečių nuogąstavimai, kad po remonto bus siauresnės eismo juostos, todėl esą iš Šilainių į centrą patekti taps sudėtingiau.
„Linkuvos įkalnę planuojama atidaryti iki lapkričio 1 d. Kalno važiuojamoji dalis kaip tik išplatėja. Gatvės plotis atitinka reikalavimus, važiuojamoji kelio dalis tikrai nesusiaurėja“, – opozicijai atsakė Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Skelbta, kad Linkuvos g. įkalnėje darbai prasidėjo nuo požeminių tinklų įrengimo ir atnaujinimo. Vėliau rangovai platino šlaitą, įrengė takus pėstiesiems ir dviratininkams.
Savivaldybė skelbė, kad po Linkuvos g. rekonstrukcijos praplatės ir važiuojamoji dalis. Atkarpoje tarp Varnių ir Linkuvos g. sankryžos bei susikirtimo su Pryšmančių g. bus įrengtos trys eismo juostos: dvi leidžiantis apačion ir viena – važiuojant Šilainių link.
Naujausi komentarai