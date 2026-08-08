Kaip pasikeitė vaisių, uogų ir daržovių kainos Kauno turguje per penkerius metus?

Palyginimui parinkau kainas Kaune esančioje „Dainavos“ turgavietėje 2021-ųjų metų rugpjūčio pradžioje ir dabar. Kainas esu užsirašęs pats, netraukiau jų iš interneto platybių.
Labiausiai pastebimas agurkų kainų skirtumas. Prieš penkerius metus rugpjūčio pradžioje „Dainavos“ turgavietėje kilogramą agurkų buvo galima nusipirkti už 0,55 euro. Dabar agurkai šioje turgavietėje pardavinėjami po 1,40-1,50 euro. Nekondiciniai agurkai kainuoja gerokai pigiau – 0,70-0,80 euro, tačiau juos perka mažai žmonių.
Naujo derliaus obuoliai 2021-aisiais tokiu metu kainavo 0,80 euro, dabar – 2 eurus. Dukart brangiau kainuoja vyšnios – 1,70 – 2,20 euro tada ir 4 eurai dabar. Trešnės pabrango kur kas mažiau: prieš penkerius metus kainavo 2,70 euro, dabar – 3,50.
2021-aisiais gerokai mažiau reikėjo mokėti už bulves – 0,50 euro. Dabar kilogramas bulvių turguje kainuoja 0,80 euro.
Ženkliai skiriasi ir šilauogių kainos: tada jo kainavo 3-3,20 euro, šią savaitę – 4,50-5 eurai.
Šiemet gerokai daugiau tenka mokėti ir už pomidorus. Prieš penkerius metus pigiausi pomidorai kainavo 0,80 euro, dabar – 1,30-1,40.
Mažai pasikeitė pigiausių slyvų kaina. Tada kilogramą slyvų buvo galima nusipirkti už 1,60 euro, dabar – už 2 eurus, tačiau kai kuriomis dienomis jos kainavo kaip anais laikais – 1,50 euro.
Svogūnų laiškų kaina beveik nepasikeitė. 100 gramų laiškų tada kainavo 0,70 euro, vakar – 0,80 euro. Už kilogramą svogūnų prieš penkerius metus prašė 0,70 euro, o šią savaitę – euro.
Naujausi komentarai